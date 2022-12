Az év utolsó idegenbeli mérkőzésén a Győr vendége volt a Kisvárda Master Good SE. A szabolcsiak az első félidő döntő részében tartották a lépést ellenfelünkkel, a játékrész végét viszont elrontották. Fordulás után jó ideig ismét tartani tudták a Győr világsztárjait, a végére azonban kinyílt az olló és tizenegy gólos vereséget szenvedtek (30-19)

– Próbáltuk a legjobbunkat hozni, az első félidő utolsó 5-7 percéig viszonylag jól tartottuk magunkat, a vége aztán nagyon rosszul sikerült. Amiért bosszús vagyok kicsit, hogy a második félidőben a kezünkben lévő lehetőségek elpuskázása. Ha azokban a szituációban a kapussal szemben kicsit higgadtabbak vagyunk és jobban hiszünk magunkba, akkor ez lehetett volna egy 6-8 gólos mérkőzés. Ha jól számolom, a hat kihagyott ziccer mellett, háromszor is a vonalra léptünk, így lett tizenegy közte. Az első félidőben a védekezésünk nagyon puha volt, nem volt benne elég dinamika, túlságosan tiszteltük a Győr támadójátékát. A második félidőben talán feszesebb volt már a védekezésünk és mögötte a kapu is stabilabb volt. Támadásban is többször megtaláltuk a jó megoldásokat, viszont a góllövéssel problémáink akadtak. Összességében voltak jó dolgaink, a kapussal szemben azonban kishitűek voltunk. Ha már megcsináltuk magunknak ezeket az úgymond könnyű szituációkat, akkor sokkal jobban kell tudni kihasználni is ezeket – értékelt Bakó Botond.

A csapat hosszú buszozás után csütörtökön hajnalban érkezett haza. A kora esti karácsonyi ünnepség után a lányok pihenőt kapnak, hétfőn pedig már a december 30-ai Ferencváros elleni hazai mérkőzésre folytatják a készülést.