Az előző szezonban a Nagyhalász az utolsó helyen fejezte be a megyei I. osztályú pontvadászatot, Nagy Lajos csapata azonban továbbra is az osztály tagja maradt, mert a Gergelyiugornya nem élt a feljutás lehetőségével, a Nyírgyulaj nem adott be nevezést a megyei élvonalra, valamint a megyei kettő legjobb a másodikja a Záhony sem vállalta az osztályváltást.

Szereplésüket azonban az aktuális kiírásban sem kísérte siker, a veretes múltú megyei egylet három döntetlenje mellett, mindössze egy győzelmet aratott, így az utolsó helyről várja a folytatást. De már Nagy Lajos nélkül, aki már októberben, az Ibrány elleni vereséget követően meglebegtette lemondását, a szakember akkor még maradt, decemberben azonban végleg elköszönt a csapattól.

– Sajnos nehéz értékelni egy értékelhetetlen szezont. Nem csupán lózung: ez a fiatal csapat többre hivatott, de mint mindennek, így ennek a szereplésnek is megvannak az okai. Nem szeretném részletezni, úgy vélem, hogy nem illik ezekről a dolgokról nyilvánosan beszélni. A rendszer, amelyet el kezdtünk újra építeni, hosszabb távon működőképes lehetett volna, hiszen utánpótlás csapataink nagyon jól teljesítettek, a tartalékcsapat megfelelően funkcionált. Szent meggyőződésem, hogy fog még ebből profitálni a nagyhalászi futball. A megye egyik legjobb szurkolótábora meg is érdemelné, hogy újra régi fényében csillogjon a focicsapat, minél több helyi tehetséggel a kezdőben – zárta Nagy Lajos.

Őszi végeredmény

16. hely 15 1 3 11 16-48 6

Hazai pályán

14. hely 8 1 2 5 8-18 6

Vendégként

16. hely 7 - 1 6 8-30 1

Házi góllövőlista. 5 gólos: Oláh Lóránt. 4 gólos: Korsoveczki Attila. 2 gólos: Imre Győző. 1 gólos: Babják Csaba, Bajusz Milán, Kölcsi Attila, Rőth András Pál, Simon Dániel.