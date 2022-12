A legutóbb szép győzelmet arató NYÍKSE az utóbbi időben gyengélkedő Hódmezővásárhelyhez utazott. Sajnos az első percek nem az előzeteseknek megfelelően alakultak, a hazaiak azonnal elléptek nyolc ponttal, s a negyed vége is nekik sikerül jobban. A vásárhelyiek gyorsan, lendületesen játszottak, remekül egy-egyeztek és kihasználták a dobóhelyzeteiket.

A második negyedben már éledezett a nyíregyházi gárda, ám az utolsó percekig nem tudott közelebb jönni, akkor aztán az egyre jobban belelendülő Gáspár Balázs és Tisza Bálint kosaraival 11 pontra csökkent a különbség.

A fordulás után percekben hiába játszottak rosszabbul a hazaiak, közel öt percig nem talált be a NYÍKSE. A folytatás sem volt biztatóbb, a vendégek nyolc percig csupán egy hárompontost szereztek, míg a hazaiak sorozatban dobták a triplákat, ezzel a harmadik negyed végére lényegében el is döntötték a meccset. A záró etapban összeállt a nyíregyházi védekezés, hihetetlen módon nem kaptak pontot 10 perc alatt, ez is csak arra volt jó, hogy jobban nézzen ki a végeredmény.

A NYÍKSE számára pihenő jön, legközelebb január 6-án játszik, az év első hónapja pedig nagyon fontos lesz, mert egymás után három hazai mérkőzésen lép pályára Savic Brane csapata.

Kosárlabda: férfi NB I/B, Zöld-csoport

Bodrogi Baj Vásárhelyi Kosársuli–NYÍKSE-Szegfű bútor 71–59 (29–15, 13–16, 29–16, 0–12)

NYÍKSE: Végső 2, Tisza 5, Földesi 7/3, Gáspár 15, Asztalos 8. Csere: Cvijin 6/6, Skorcov 11, Szilasi 1, Verba 5/3, Uduoise, Vida, Irinyi. Vezetőedző: Savic Brane.