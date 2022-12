A nyitásfogadó szélsőütő 2017 nyarán került Nyíregyházára, innen 2019 januárjában tért vissza Debrecenbe. A teremröplabdázás mellett a strandröplabda-versenyeknek is rendszeres résztvevője volt, több érmet is szerzett B-kategóriás tornákon és állandó párjával, Béni Kittivel indult az országos bajnokság fordulóin is. Eközben edzői licenszt és tanári diplomát szerzett, a mesterszakot a Nyíregyházi Egyetemen végezte, mindemellett az oktatási intézmény csapatának oszlopos tagjaként tündökölt.

A sportoló szerdán délelőtt autójával Debrecentől délre, Ebes és Hajdúszovát között haladt, amikor megcsúszott, elvesztette uralmát a jármű fölött és fának csapódott. Sajnos az ütközés következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A fiatal röplabdázó december 22-én ünnepelte volna a 25. születésnapját.