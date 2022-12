Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza NB I-es szereplése több szempontból is különleges.

Az együttes két év alatt két osztályt lépett feljebb, miután az NB III.-as bajnoki cím után az előző idényben sikerrel vette az osztályozót, így augusztusban már a legjobbak között kezdte meg a szereplését.

Gyakran emlegetett közhely csapatsportokban, hogy az adott gárda olyan, mint egy nagy család. A Stúdiónál valóban ez lehet a sikerek egyik kulcsa, hiszen szó szerint is családtagok küzdenek egymás mellett a pályán. Bármilyen sportágról is beszélünk, ritka, hogy két testvér ugyanabban a csapatban játszik, olyat meg aztán pláne nehéz találni, hogy három fivér csapattárs legyen. Nyíregyházán mindkettőre van példa: Lakatos László és Péter, valamint Kovács Róbert, Erik és Gergő közül négyen olykor egyszerre is a pályán vannak.

A Kovács fiúk, Robi és Erik megyei nagypályás bajnokságban szerepelt már egy csapatban, olyanra azonban a futsalon kívül hivatalos meccsen nem volt még példa, hogy a legkisebb tesó, Gergő is a csapattársuk legyen.

– Nincs olyan hazai meccs, amin ne lenne kint szinte az egész család, nagyon sokat jelent nekik, hogy egy csapatban játszik a három fiuk – mondta Robi, aki 28 évével a legidősebb a testvérek között, egyébként pedig az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza csapatkapitánya. – Nekem személy szerint is különösen fontos, hogy mindkét öcsém felnőtt a feladathoz és egy csapatban játszhatunk az NB I -ben. Ez nem kis dolog, ritka példák egyike az élvonalban, hogy egyszerre három testvér is szerephez jut! Nagyon odafigyelek mindkettőjükre, próbálom mindig jó tanácsokkal bombázni őket. Lehet, néha már túlzásba is viszem. Fontos viszont, hogy meccs után mindig átbeszéljük a negatívumokat is. Jó a kapcsolatunk pályán kívül is, minden nap találkozunk. Nagyon szeretem őket, mondhatom, nekem vannak a legjobb testvéreim.

Robi hét góljával a második legeredményesebb játékosa a csapatnak, de két öccse is volt már eredményes a bajnokságban, sőt, Erik szerezte a klub első NB I.-es találatát.

– Nagy megtiszteltetés, hogy én szerezhettem meg a Stúdió futsalcsapata történetének első NB I.-es gólját. Sok önbizalmat nyertem ezzel, rengeteg gratulációt kaptam, aminek nagyon örültem – mondta el Erik, majd ő is beszélt a testvéreihez fűződő viszonyáról.

– Megtisztelő és nagyon jó érzéssel tölt el a tudat, hogy két testvérem is mellettem van a pályán. Jó összhangban vagyunk, segítjük és jó tanácsokkal látjuk el a másikat. Ha egymást biztatjuk és valóban bízunk is benne, akkor jó esély van arra, hogy bármit elérjünk – tette hozzá Erik, aki december 24-én ünnepelte a huszonötödik születésnapját.

A két idősebb báty igyekszik terelgetni a legkisebb testvért, a még csak 19 éves Gergőt.

– Teljes mértékben odafigyelnek rám – ismerte el Gergő. – Minden edzés, meccs után beszélgetünk, értékeljük egymást, ami számomra nagyon értékes. Rengeteg alázatot, kitartást tanítanak nekem. Soha nem engednek letérni a helyes útról. Sok tiszteltet tanultam tőlük a pályán és azon kívül is. Nagyon örülök neki, hogy mindkét bátyámmal egy csapatban lehetek és együtt küzdünk a célokért. Egyébként is nagy dolog számomra, hogy tizenkilenc évesen felnőtt NB I.-es futsalcsapatnak lehetek a tagja. Rengeteg játéklehetőséget kapok, amit szeretnék is kihasználni. Nyilván sok tanulás vár még rám az előttem álló években, s remélem, egyszer hivatásos futballista lehetek!

Mint a cikk elején említettük, a nyíregyházi csapat több szempontból is különleges. Ezek egyike az is, hogy az együttesben többen is roma származásúak. Tizenhét mérkőzés elteltével kijelenthető, hogy a játékosok nem csupán megkapják a lehetőséget, hanem élnek is vele.

– Valóban ritka NB I-es bajnokságban, hogy szinte a fél csapat „római” – reagált Robi nevetve. – Többen vagyunk a csapatban, de ez már a kezdetek óta így van. Azt elmondhatom, hogy nem volt még ebből semmilyen atrocitás, Nyíregyházán nem kell ilyen problémákkal bajlódnunk, soha nem volt még részünk megkülönböztetésben.

A Kovács testvérek és társaik inkább az eredményességükkel bosszantanák az ellenfeleket. A nyíregyházi csapat rengeteget fejlődött a szezonban, az újoncok közül a legjobb pozícióban, a nyolcadik helyen áll.

– A fejlődés annak köszönhető, hogy kiváló edzőnk van, aki ha kell, addig gyakoroltat egy feladatot, míg az adott játékos vagy játékosok meg nem értik azt – beszélt a csapatkapitány elismerően Lovas Norbert vezetőedzőről. – Nélküle nagyon nehezen menne a fejlődés. Továbbra is igaz, hogy nagyon sok munka vár ránk, ami majd meghozza a gyümölcsét. Jelenleg az a legfontosabb, hogy az alsóházban kivívjuk a bennmaradást!

Bízunk benne, hogy így lesz és jövőre is az NB I.-ben figyelhetjük a különleges nyíregyházi csapatot!