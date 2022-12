Múlt héten Szegeden rendezték meg az ifjúsági, serdülő és gyermek utánpótlás-bajnokságot, amin a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői is szép eredményt értek el – az egyesület ennek apropóján tartott sajtótájékoztatót. Az öt éremnek két „gazdája” van: az ifjúságiak között versenyző Barna Bianka 200 mellen arany-, 50 és 100 mellen ezüstérmet szerzett, a serdülő Barkóczi Roland 200 mellen ezüsttel, 50-en bronzzal gazdagodott.

– A Nyíregyházi Sportcentrum kicsi, de annál erősebb csapata nagy sikert ért el. Vártuk ezt az eredményt és volt, aki meglepetést is szerzett. Azt gondolom, ez olyan motivációt fog adni nektek, amiért érdemes lesz a továbbiakban is dolgozni – szólt a versenyzőkhöz Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője.

– Első alkalommal rendezték meg ezt az országos bajnokságot – vette át a szót Urbin Tamás szakágvezető. – Egyre jobban hajlik arra az úszóvilág, hogy az őszi szezont a rövid pályás szezonnak kiáltsák ki. A rövid pályás szezon speciális felkészülést igényel, márpedig nem volt minden egyenes, hiszen bezárt az uszoda, majd kinyitott, az egyetem medencéjét viszont tudtuk használni. Bianka 200 mellen megvédte az elsőségét, 100-on és 50-en tizedekkel maradt le a vetélytársától, ami amiatt is lehet, mert nyolc egyéni számban indult. 200 és 400 vegyesen óriási egyéni csúcsot úszva szintén döntőzött, valamint váltóknak is tagja volt. Nagy öröm, hogy Roland – akiről tudtuk, hogy alkalmas a mellúszó számokra is – odaért a dobogóra, 200 és 50 mellen is egyéni csúcsot javított, utóbbiban 30 másodpercen belül került, ami serdülő fiúnál nagy eredmény.

Roland nem számított ilyen eredményre, s bár Bianka is meglepte magát, azt is tudja, min kell javítania.

– Meglepően jól sikerült a verseny ahhoz képest, hogy 50 méteres medencében készültünk – mondta el Barkóczi Roland. – Meglepetés 200 mell a második hely, hiszen ötödikként kvalifikáltam, de elkapott a versenyláz és nem tudtam elfáradni, olyan idővel kezdtem a 100 méteres részidőmet, ami az egyéni csúcsom százon. Benne van az emberben, hogy milyen jó lett volna aranyat szerezni, de így is boldog vagyok.

– Nagyon jó versenyt zártunk, néhány számban még magamat is megleptem, például a váltóban 100 gyorson egész jó időt úsztam – fogalmazott Barna Bianka. – A 200 és a 400 vegyes is jól sikerült, ám ott még a hátúszáson van mit javítani. Mellúszó számokban a gyorsasággal vannak még kis problémák, de ez is fejleszthető.

Az úszók nem állnak le, mert hétvégén hazai rendezésű cikluszáró versenyt rendeznek. A kétnapos viadalon nagyjából 250 versenyző vesz részt, Szlovákiából és Romániából is érkeznek. Urbin Tamás hozzátette, a verseny azért is fontos, mert még idén ranglistás időt lehet úszni.