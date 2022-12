A felnőttek ebben az idényben a három részre osztott amatőr NB I. alsó pontvadászatában, a Zöld-csoportban vesznek részt. Noha az NYKS az első fordulóban rögtön vereséget szenvedett a Vasas Akadémia II.-től, a folytatásban 93–39-re győzött Kecskeméten, hazai pályán 104–54-re felülmúlta a Szolnokot, múlt hétvégén pedig az Ajka vendégeként aratott 61–60-as sikert.

A csapat legjobbja a 21 évesen már rendkívül rutinosnak mondható Karakó Dorina, aki átlagban szerzett 22.3 pontját közel 80 százalékos hatékonysággal dobja, valamint 8.7 lepattanót is a közösbe tesz. Előbbi kategóriában az egész csoport legkiemelkedőbb játékosa. A felnőttek legközelebb jövő szerdán lépnek pályára, akkor az ugyancsak 3–1-es mérleggel álló Zsíros Akadémia lesz az ellenfél a Szent Imre iskolában.

Az NYKS junior együttese is remekel. A főtábla C csoportjában 5–2-es mutatóval második helyen állnak a nyíregyházi lányok, akik szombaton a Győr vendégeként bizonyíthatnak. A csapat több tagja jelentős szerepet kap a felnőttek között is. Itt a nyáron utánpótlás-világbajnokságon és Európa-bajnokságon is részt vett Dobó Lilla teljesít a legjobban. A 17 éves játékos a selejtezővel együtt 11 meccsen 24.9 pontot, 14.5 lepattanót, 5 szerzett labdát, 4.6 gólpasszt és 43.3 VAL-t átlagol. A főtáblán a listavezető PVSK ellen egészen tarthatatlan volt, 41 pontot és 17 lepattanót szerzett, valamint 15-ször faultolták.