A Fehérgyarmat ebben a szezonban is Varga László játékos-edző vezetésével vágott neki az alaposan megerősödött NB II.-es bajnokságnak. Keretükben történt némi változás, többen távoztak, öten viszont érkeztek, köztük a gólerős Pánczél Zoltán. A játékos-edző szeptemberben elmondta, hogy véleménye szerint az előzőekhez képest erősödött a keretük, játékuk gyorsabb lett, de arról is szót ejtett, hogy kevesen vannak, így korlátozottak a cserelehetőségei. A szamoshátiak aztán az ősz folyamán nem kényeztették el az értük szurkolókat, kilenc vereségük mellett mindössze kétszer hagyták el győztesen a pályát és a tizedik helyről várják a folytatást.

– Egy sikeres alapozás után nem gondoltuk volna, hogy sikertelen bajnokságot zárunk decemberben – kezdte értékelését Varga László. – Azt azonban a vezetőség, a játékosok és én is tudom, hogy jóval többre vagyunk hivatottak, több van bennünk. Ez a négy pont nagyon kevés, ennél sokkal többet kel szereznünk a biztos bennmaradáshoz. Szinte végig heten, nyolcan voltunk, cseresorunk eléggé megfogyatkozott, amikor teljes létszámmal tudtunk kiállni, akkor nyertünk is – magyarázta a játékos-edző. – Szeretnénk igazolni pár játékost, hogy ne legyenek létszám gondjaink – tette még hozzá.

Varga László az ősz több mérkőzésére is kitért, megemlítette, hogy az első találkozójukon szinte megnyert mérkőzést engedtek ki a kezükből. Elmondása szerint akkor és aztán szinte minden mérkőzésükön, negyven percig szépen, gördülékenyen játszottak, aztán kicsúszott a kezükből az irányítás. Ebbe a sorba tartozik a Hajdúböszörmény elleni összecsapásuk is, amelyen szintén egy góllal kaptak ki. A vesztes mérkőzések nem mindegyikével volt azonban elégedetlen Varga László.

– A DVTK és a Mezőkövesd ellen a találkozó háromnegyedéig pariban voltunk és szépen játszottunk, az erősebb játékoskeret azonban mindkét esetben döntőnek bizonyult. Az utolsó mérkősére aztán összekaptuk magunkat, mindenképpen nyerni szerettünk volna Újfehértón, hogy pozitív élménnyel vonulhassunk pihenőre. A társaság össze is kapta magát, a kiemelkedő védekezés mögött remek kapusteljesítménnyel rukkoltunk elő, amely megalapozta sikerünket – zárta Varga László.

A Fehérgyarmat január 10-én kezdi meg felkészülést a tavaszi folytatásra, a tervek szerint az edzések mellett öt felkészülési mérkőzés is szerepel a programjukban.

Őszi végeredmény

10. 11 2 - 9 326-366 4

Hazai pályán

5 - - 5 142-163 0

Vendégként

6 2 - 4 184-203 4

Házi góllövőlista. 85 gólos: Pánczél Zoltán. 42 gólos: Varga László. 35 gólos: Péter Gábor. 33 gólos: Fekete István. 27 gólos: Czeglédi Péter, Papp Péter. 26 gólos: Siket Tibor. 13 gólos: Siket Tibor. 12 gólos: Kovács István Kolos. 9 gólos: Gaál Roland. 8 gólos: Czeglédi Bence. 4 gólos: Diószegi Szabolcs Kornél. 2 gólos: Csapos János, Varga József Armand. 1 gólos: Zsoldos Ádám.