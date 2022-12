Akárhogy csűrjük, csavarjuk, a NEKA elleni mérkőzést bizony kötelező volt megnyerni a Kisvárda Master Good SE csapatának. Annak ellenére is hogy a szabolcsiak eddig mutatott teljesítménye talán elmaradt az elvártaktól. Ennek jelentőségét át is érezték a játékosok, szombaton az elejétől nagy koncentrációval játszottak. Hátsó alakzatuk végig parádésan működött, amellyel a fokozatosan törték meg ellenfelüket. Támadásban kicsit döcögősebben ment a játék, de a végére szép megoldásokat is bemutatva teljesen megérdemelten tartották otthon a két pontot (23-15).

– Ezen a mérkőzésen számunkra csak a győzelem volt elfogadható – szögezte le Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Vezetők, játékosok is tisztában voltak ezzel, bár mi minden mérkőzésen a győzelem igényével lépünk pályára. Minden porcikánkkal azon voltunk, hogy kirángassuk magunkat a mélypontról és begyűjtsük a két pontot. Filozófiám szerint a siker alapja mindig a megfelelő stabilitás, agresszivitás hátul. Ha ez megvan, akkor lehet meccset nyerni. Szombaton ez szenzációsan működött, remekül védekeztünk, parádés volt, különösen a második félidőben a kapusteljesítmény. Ez adott egy alapot, egy magabiztosságot, amelyre tudtunk elöl építeni. Azt a mérkőzést, amelyen 15 gólt kapunk, nagy valószínűséggel mindig meg tudjuk nyerni. Örülünk a győzelemnek, szerencsére a végén már nem is kellett izgulni érte. Nagyon hosszú még a bajnokság, jól be kell osztanunk az erőnket és élnünk kell a kínálkozó lehetőségekkel. Nem adjuk fel, küzdünk a céljainkért, álmainkért. Azért dolgozunk, hogy a lehetős legjobban kézilabdázzunk a jövőben – zárta Bakó Botond.

A sikerből oroszlánrészt vállalt az együttes kapusa Mátéfi Dalma, aki tíz védésével elbizonytalanította a boglári akadémistákat.

– Egyértelműen a védekezésünkkel alapoztuk meg a győzelmünket, sikerült megvalósítanunk, azt, amit előre elterveztünk, megbeszéltünk. Nagyon örülök, hogy így alakult ez a mérkőzés, bízom benne, hogy innentől felfelé vezet az utunk – fogalmazott Mátéfi Dalma.

A Kisvárda szerdán a Győr vendégeként folytatja a bajnokságot.

További eredmények: MTK-Budaörs 28-28 (14-14), Debrecen-Vác 34-33 (20-14), Békéscsaba-Mosonmagyaróvár 29-24 (15-12), Dunaújváros-Siófok 25-24 (13-13).

A bajnokság állása

1. Győr 10 9 – 1 315–227 18

2. FTC 7 7 – – 224–161 14

3. Debrecen 10 7 – 3 300–261 14

4. Dunaújváros 9 5 2 2 240–252 12

5. M.óvár 8 5 – 3 250–221 10

6. Vác 7 4 – 3 189–194 8

7. Budaörs 7 3 1 3 177–190 7

8. Fehérvár 8 3 1 4 200–226 7

9. Siófok 7 3 – 4 173–181 6

10. Kisvárda 8 3 – 5 185–208 6

11. MTK 8 1 1 6 214–234 3

12. NEKA 8 1 1 6 178–216 3

13. Békéscsaba 7 1 – 6 168–196 2

14. Érd 8 1 – 7 197–243 2