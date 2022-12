Az Újfehértó-KSZSE férfi csapatához hasonlóan a női alakulat is az utolsó helyen végzett az NB II. Észak-keleti csoportjában, ennek ellenére ebben szezonban is csoport tagja maradt. A szeptemberben indult pontvadászatra a csapat magja egyben maradt, de voltak azért távozóik: Kulcsár-Czagány Zsuzsanna, Papp Enikő, Fecsó-Zsuga Ágnes és Kovács Enikő. Érkezett viszont a megyei bajnokságban szereplő Balkányból Gyúró Ágnes, aki korábban az NB II.-es Kölcsey DSE oszlopos tagja volt, valamint Szabados Ibolya, Barta Nikoletta és Papp Andrea. A szakmai munkát pedig Kelemen Gréta vette át Sarca Darius Alextől.

A csapat aztán négy vereséggel indította szezont, első győzelmüket a Hajdúböszörmény ellen aratták. A folytatásban sem volt sok sikerben részük, bár a Miskolc ellen közel jártak a sikerhez, következő két pontjukat december elején, Salgótarjánban szerezték. Ezzel a teljesítménnyel az utolsó előtti helyen vonultak téli pihenőre.

– Sajnáltam, hogy ilyen hamar véget ért az őszi szezon, mivel az év végre érett be a közös munkánk a csapattal – kezdte értékelést Kelemen Gréta, az Újfehértó KSZSE edzője. – Több új játékost kellett beépítenem a csapatba és az is nehezítette a dolgom, hogy ugyan tapasztalt játékosokat igazoltunk, azonban már több évet a megyei bajnokságokban szerepeltek. Sérülésekkel, betegségekkel is küzdöttünk és voltak, akik év közben hagyták itt a csapatot magánjellegű dolgokra hivatkozva. Akik jártak a mérkőzéseinkre láthatták, hogy nagy győzni akarással játszanak a játékosok. Sokszor kerültünk gödörbe, mivel sok kiélezett mérkőzésen nem sikerült a győzelem. Úgy gondolom, hogy ami egész évben nem sikerült, az az utolsó mérkőzésen igen. Ezzel a lendülettel szeretnénk nekivágni a tavaszi szezonnak. Remélem még jobban összekovácsolódunk és sikeresebbek is leszünk ezáltal – zárta Kelemen Gréta.

Őszi végeredmény

10. 10 2 - 8 266-319 4

Hazai pályán

5 1 - 4 137-152 2

Vendégként

5 1 - 4 129-167 2

Házi góllövőlista. 60 gólos: Pál Izabella. 35 gólos: Gáspár Dóra. 30 gólos: Szabados Ibolya, Gyuró Ágnes. 27 gólos: Gergely Petra. 23 gólos: Barta Nikoletta. 17 gólos: Baraksó Eszter. 16 gólos: Páll Evelin. 13 gólos: Papp Andrea. 8 gólos: Ferenci Dorina. 3 gólos: Kósa Zsófia. 2 gólos: Lőrincz Enikő, Kósa Andrea.