A hét végén is játszottak meccseket a különböző korosztályú focibajnokságokban. A Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia csapatai közül a 17 évesek Békéscsabán léptek pályára. Úgy tűnt, hogy pontosan térnek haza, á a hajrába szerzett góllal végül nyertek a csabaiak. Ugyanebben a csoportban a Tarpa legyőzte a vendég újpestieket.

A tizennégy éveseknél a Szpari hazai pályán játszott a szintén újpestiekkel, sajnos mindhárom pontot a lilák szerezték meg, nem érdemtelenül. A legkisebbeknél, a 13 és 12 éveseknél a Várda Labdarúgó Akadémia csapatai Diósgyőrben szerepeltek, sajnos két vereséggel tértek haza. A Szpari fiataljai Mezőkövesden játszottak, a mérleg egy győzelem és egy döntetlen.

U17. Alapcsoport, 11. forduló

Tarpa-Újpest 2-0 (1-0)

Tarpa: Csicskan - Záhijev, S. Hacsek, Stankovics (Antonenko), Ehei, Shved, Boldizsár (Kyniv),Burdika (Oleksevics), Kolesnyik, Y. Hacsek, Soima. Edző: Voldoimir Kulyk. Gól: Kolesnyik (14., 82.).

Békéscsaba – Nyíregyháza Spartacus 2-1 (0-0)

Spartacus: Sarkadi – Ur, Kovalecz (Sós), Kárpátfalvi, Halász, Tóth N. (Tóth M.), Bodnár (Lupsa), Kozák, Lakóczi, Márton (Veszeli), Pók. Edző: Gyurovics Zsolt. Gól: Vörös (69., 86.), illetve Veszeli(72).

Gyurovics Zsolt: - Nem jól kezdtük a mérkőzést, több pontatlan átadásunk volt a saját térfelünkön. A II. félidőben hasonló volt a játékkép, mint az első játékrészben. A 69. percben viszont helyezkedési hibánkat kihasználva, egy lecsorgó labda után vezetést szerzett a Békéscsaba. Hamar jött rá a válasz egy jól eltalált lövéssel kiegyenlítettünk. Cserékkel próbáltuk frissíteni a csapatjátékot, jól is szálltak be a mérkőzésbe a cserejátékosok. Egyenlítés után játékszerkezetet váltva törekedtünk stabilabbá tenni sorainkat, ami jól is működött. A mérkőzés hajrájában viszont az ellenfél büntető területe előtt szabadrúgás maradt el a javunkra, játékosunkat a levegőben akadályozták. Ebből a lepattanó labdából egy előre ívelés után elmaradt a belső védőink egymás biztosítása és ezt kihasználva, a vezetést megszerezte a Békéscsaba. Az utolsó percekben is mentünk az egy pontért, de igazi gólszerzési lehetőséget már nem tudtunk kialakítani. Összességében a játék képének megfelelőn döntetlen volt a reális eredmény, nem érdemeltünk vereséget, a pontszerzés újra benne volt a játékunkban. A játékosok hozzáállásával elégedett voltam, de hiányérzetem van a rúgott gólok elmaradása miatt. (forrás: nyiregyhazaspartacus.hu)



Az őszi végeredmény

1. DVTK 11 8 3 - 33-9 27

2. Tarpa 11 8 2 1 27-9 26

3. Pécsi MFC 11 7 2 2 20-13 23

4. Újpest 11 7 1 3 29-19 22

5.Kecskemét 11 6 1 4 26-23 19

6. Szeged -Csanád Grosics A. 11 5 2 4 12-13 17

7. Békéscsaba 11 4 1 6 19-27 13

8. Nyíregyháza Spartacus 11 3 2 6 14-15 11

9. UTE 11 3 2 6 14-15 11

10. Bene Ferenc LA 11 2 2 7 10-21 8

11. Főnix Gold FC 11 2 1 8 17-38 7

12. ZTE 11 1 3 7 9-24 6

U14. Alapcsoport, 13. forduló

Nyíregyháza Spartacus-UTE 0-3 (0-0)

Spartacus: Simon - Nagy (Pradlik), Konfor, Mátyás(Kosztyu), Szenes, Király, Uray, Takács (Rácz), Juhász, Kiss, Majoros (Böszörményi). Edző: Szaffián Szabolcs. Gól: Veres (42., 60.), Szojka (63.)

U13. Észak-kelet 13. forduló

Diósgyőri VTK–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Várda LA: Székely – Helmeczi, Gyarmati, Dovhanics, Deniszov, Tiscsenko, Kertész, Szitnik, Dzsatalov. Cserék: Száraz (kapus), Ivánkó, Hadházi, Licz, Bakk, Dovbah, Vajdics. Edző: Deák Béla. Gól: Szabó (58.)

Deák Béla: – Teljesen kiegyenlített mérkőzésen nem érdemeltünk vereséget, igaz győzelmet sem, de egy hatalmas játékvezetői tévedés eldöntötte a rangadót. Sajnálom a srácokat, de dolgoznunk kell még keményebben tovább, hogy ezeken a mérkőzéseken is eredményesek tudjunk lenni.

Mezőkövesd-NyíregyházaSpartacus 1-9

Spartacus: Sallai – Nagy, Lőrincz, Papp, Kalló, Túróczi, Palaga, Tasnádi, Varga. Cserék: Dankó, Anda, Villás, Molnár. Edző: Nemes Sándor. Gól: Szurmai (58.), illetve Kalló (19., 45., 65., 76), Túróczi (12., 16., 39.), Palaga (9., 13.)

U12. Észak-kelet 13., forduló

Diósgyőri VTK–Várda Labdarúgó Akadémia 7–3 (0–1, 1–1, 3–2)

Várda LA: Halász – Grica, Fedor O., Takács, Kulik, Povhanics, Szpivák, Paronai, Kapitány. Cserék: Bódi (kapus), Sajtos, Csendes, Popovics. Edző: Oláh Levente. Gól: Váradi (67., 68., 74., 75.), Tóth (39. , 55.), Német (47.), illetve Szpivák (15.), Kulik (57.), Kapitány (79.).

Oláh Levente: – Az eredmény miatt picit csalódott vagyok, mert hatvanöt percig nagyon jól játszottunk és egyenlő partnerei voltunk a hazai csapatnak. A játék képével viszont elégedett vagyok, az utolsó tizenöt percet kivéve. Sajnálom, hogy a végére elfáradtunk, mert nem volt ilyen nagy különbség a két csapat között. Gratulálok a srácoknak, amíg bírták erővel, nagyszerű teljesítményt nyújtottak.

Mezőkövesd-Nyíregyháza Spartacus 2-2

Spartacus: Cservenyák - Nagy, Barta, Muskóczki, Száfta, Ferenczi, Kenyeres, Hanusi, Madura. Cserék: Gál, Jacsó, Varga, Nagy. Edző: Marcsek Zoltán. Gól: Csajbók (25.), Sebe (39.), illetve Varga (38.), Barta (69.).