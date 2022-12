A női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első összecsapásán Újpesten lépett pályára a Fatum-Nyíregyháza. A két csapat ősszel már harmadszor nézett farkasszemet egymással, miután előbb egy felkészülési mérkőzésen, majd a bajnokságban is sikerült őket két vállra fektetni - igaz utóbbi meccs második játszmájában rosszul cserélt a szabolcsi csapat, olyan felállással került pályára, amiben nem volt két magyar játékos, így a Magyar Röplabdaszövetség a találkozót 3:0-s (75:0) eredménnyel az UTE javára írta. A kupasorozat előző körében a Fatum a szebb napokat is megélt Jászberényt, míg a lila-fehérek a MÁV Előre csapatát búcsúztatták.

Nagy lendülettel kezdtek

Próbált rögtön agresszíven támadni a vendég csapat, így hamar tetemes előnyre tett szert, egy jókor kikért hazai idő azonban megtörte a Fatum lendületét. Mindezek ellenére, ha csak nehezen is, de megnyerte a szettet a Nyíregyháza. A második játékrész elején is hasonlóan alakult a koreográfia, annyi különbséggel, hogy ezúttal sokkal nagyobbra nyílt az olló, végül tíz szettlabdája volt a nyírségi egyletnek, ebből a másodikat értékesítve biztosan nyerte a játszmát.

– Az első két szettben szinte hiba nélkül játszottunk, aminek nagyon örülök, mert ezen sokat dolgoztunk a héten – értékelte a mérkőzés első felét Tomás Varga vezetőedző.

A harmadik szettre valamelyest rendezte a sorait az UTE, bár szinte végig vezetett a Fatum. A végjátékban négy pontot szerzett gyors egymásutánban a lila-fehérben játszó sor, ezzel eldöntve a felvonást, és szépítve. A negyedik játékrész elején előbb az Újpest, majd a Nyíregyháza akarata érvényesült, ekkor úgy tűnt lezárható a találkozó, s habár még egyszer megpróbált visszajönni a vendéglátó, rögtön az első meccslabdát értékesítve győzött a Fatum-Nyíregyháza.

A védőjáték volt a kulcs

– Végig nagyon jól védekeztünk, amennyiben a harmadik szettben nem veszítjük el a koncentrációt, akkor azt is megnyerhettük volna. Az UTE ezzel vérszemet kapott, de szerencsére tudtunk váltani és a negyedik játszmát sikerült hozni. Ez nagyban köszönhető a jó nyitásainknak. Most egy picit pihenhetünk, tudjuk hogy a következő lépés rajtunk múlik Nyíregyházán, a saját szurkolóink előtt – zárta gondolatait a szlovák tréner, hozzátéve, hogy a kimagasló egyéni teljesítmények mellet a nyitásfogadások is kellő alapot biztosítottak a sikerhez.

A továbbjutás két mérkőzésen dől el, a visszavágót szombaton a Zrínyi Ilona Gimnázium, Tiszavasvári úti csarnokában játsszák.