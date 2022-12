Lány U-10, Kisvárda

– A lelkes gyermekek igyekeztek megmutatni a megjelent szülőknek és edzőiknek a tanultakat, ami sikerült is nekik. dicséretes akarással és szenvedéllyel kézilabdáztak. Jó pihenést kívánunk nekik a téli szünetben, s találkozzunk újult erővel az ünnepek után. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok minden kézilabda szeretőnek – mondta Hostisóczki Tamás versenybíró. Ebben a korosztályban nem számolják az eredményt.

Résztvevő csapatok: Kisvárda 1., Kisvárda 2., Csenger VKC, Szatmár USE 1., Szatmár USE 2., SZIKE, Rákóczi SE Nagyecsed, Szivacs KC



Lány U-12, Kisvárda

– Volt szerencsém a korcsoport első fordulóján is részt venni, így elmondhatom, hogy a csapatok rengeteget fejlődtek az elmúlt időszakban. A Kisvárda csapatai továbbra is kiemelkedően teljesítenek, de a többiek bizony rohamléptekkel közelítenek hozzájuk. Az idei záróforduló után dicséretet érdemelnek a résztvevő gyermekek és a nevelőik is – értékelt Hostisóczki Tamás versenybíró.

Eredmények

Vitka SE-Cigánd - Kisvárda 2. 10-31

Hajdúnánás SK - Vitka SE 31-6

Kisvárda 2. - Kisvárda 1. 13-20

Hajdúnánás SK - SZUSE 12-15

Vitka SE - Vitka SE-Cigánd 19-26

Kisvárda 1.- SZUSE 20-14

Lány U-14, Fehérgyarmat

– Remek szervezés, kiváló hangulat és játékvezetés jellemezte a korcsoport utolsó fordulóját. A csapatok közül valamelyest kiemelkedett Csenger, de minden játékos becsületesen küzdött – értékelt Mócsán Katalin és Bereczki Andrea versenybírók.

Eredmények:

Mátészalkai MTK - Sárospataki USI 30-6

Tiszalöki VSE - Szatmár USE 22-16

Mátészalkai MTK - Vitka SE-Cigánd 16-13

Csenger VKC- Szatmár USE 22-16

Dombrád Mobil DSE - Csenger VKC 9-30

Dombrád Mobil DSE - Sárospataki USI 19-10

Tiszalök VSE - Vitka SE-Cigánd 16-17



Fiú U-14 Nyírbátor

– Ugyan a forduló helyszíne Nyírbátor volt, de Mátészalka volt a rendező, akik szokás szerint kitettek magukért. A jó erőkből álló kisvárdaiak mindkét találkozójukat megnyerték. A forduló külön érdekessége, hogy Sándor Adrián, Dombrád játékosa csapata második mérkőzésén harminc gólt szerzett... – tudtuk meg a versenybíróktól, Bereczki Andreától és Mócsán Katalintól.

Eredmények

Dombrád Mobil DSE - Szivacs KC 30-24

Arany Sárkány Nyírbátor - Dombrád Mobil DSE 29-41

Nyíregyházi SN - Arany Sárkány Nyírbátor 19-27

Mátészalkai MTK - Kisvárdai KC 16-28

Kisvárdai KC - Nyíregyházi SN 32-20

Szivacs KC - Tiszavasvári SE 27-22

Tiszavasvári SE - Mátészalkai MTK 25-17