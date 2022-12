Korosztályos világbajnokság után, felnőtt magyar bajnokság előtt – az NYVSC ökölvívói mindkettőben érintettek voltak és lesznek. Ami az elsőt illeti, a múlt héten ért véget a spanyolországi La Nuciában az ifjúsági világbajnokság, amelyen 73 nemzet 597 fiatal bunyósa, köztük lányok húztak kesztyűt. A nyíregyházi klubot Petrimán Milán képviselte a 67 kilósok között.

Petrimán Milán Fotó: mösz

Fotós: AFP

Román után albán

Milán az első meccsen egy ismerő román srác ellen nyert 3-2-es pontozással. A második körben egy albán ellenfél következett és újabb győzelem, mégpedig 4-1-es pontozással. A legjobb 16 között egy angol bunyós jött, a meccs utáni pontozás Milánt hozta ki győztesnek, ám ezt megváltoztatták.

- Milán az angol Barnes ellen lépett ringbe, akitől Németországban másfél hónapja kikapott. Milán nagyon élesnek tűnt a bemelegítésnél is, friss volt, éreztem benne az erőt, és így is kezdte az összecsapást. Az első szoros menetet 4:1-re az angolnak adták, a másodikban kiegyenlített, jól használta ki a testi adottságait. A harmadik menetben kevés volt a tiszta ütés, de Milán vitt be többet, az angol nagyon passzívnak tűnt. A bíróknál meg is nyertük a meccset 3:2-re, de az evaluator-ök átfordították a végeredményt az angolnak. Úgy érezzük, ezt a mérkőzést Milán megnyerte, hozzáteszem, még az angolok sem voltak ettől boldogok, gratuláltak nekünk – nyilatkozta Varsányi Áron szövetségi edző a meccs után.

Ezzel Milán számára véget ért a világbajnokság, amelyen összességében remek teljesítménnyel rukkolt ki. Tovább is juthatott volna, ám az új szabályok szerint elsősorban a szoros, 3–2-es pontozásnál az úgynevezett evaluatorök, amolyan felülvizsgálók megváltoztathatják a pontozók döntését. Sajnos ez történt Milán esetében is.

Maximálisan elégedett a mestere

– Milán maximálisan megtett mindent, egy rossz szavam sem lehet a teljesítményére, elégedett vagyok vele minden tekintetben – kezdte tanítványa szereplésének értékelését Nagy Lajos, az NYVSC vezetőedzője. – A korábbi óvás helyett most ezt az evaluatorös rendszert próbálják ki. Úgy vélem, az angol sráctól is jobb volt, hiszen a harmadik menetben ellenfele mindössze egy ütést vitt be, az is tenyeres volt. Szerencsére Milán nem lelkis, így túltette magát a történteken, és már kint a világbajnokságon edzett, készült a felnőtt ob-re.

És ezzel Nagy Lajos rátért a következő seregszemlére. Szerdától Miskolc lesz a ringvilágítás reflektorfényében, a borsodi megyeszékhely harmadik alkalommal ad otthon a felnőtt országos bajnokságnak.

Ricsi az ifjú apuka

Kovács Richárd a májusi kontinensbajnokság után a közelmúltban Mariborban lépett szorítóba. Az erős ranglistaversenyen végül a dobogó harmadik fokára állhatott az ifjú apuka. A következő megmérettetése Miskolcon lesz, ahol rajta kívül még négyen képviselik a nyíregyházi klubot.

- A felkészülésem remekül sikerült, és elkerült minden sérülés is ezúttal, teljesen egészségesen várom a magyar bajnokság rajtját. Napi két edzéssel készültem a miskolci magyar bajnokságra. Az elsődleges cél az volt, hogy minél jobb formában legyek, mellette az iskolában dolgoztam és a kisfiammal is igyekeztem sok időt tölteni. Egy átlagos nap úgy kezdődik, hogy reggel az edzőmmel előre megbeszélt edzésmunkát elvégzem, aztán adok egy puszit a kisfiamnak és megyek az iskolába dolgozni. A munkámat követően a délutáni/esti edzésen technikázunk, tökéletesítjük a kombinációim. Végül pedig sietek haza a családomhoz.

- Nem tudom pontosan, hogy kire számíthatok a súlycsoportomban, minden majd Miskolcon derül ki. Nagyon bízom benne, hogy izgalmasabb lesz a verseny, mint amilyen az elmúlt két évben volt számomra. Számomra nem kérdés a címvédés, és szeretnék jó meccseket bokszolni.

A fő fókusz természetesen a 2024-es párizsi olimpiára való kvalifikáción van, ennek egyik állomása lesz számomra a magyar bajnokság. 2023-ban lesz az első kvalifikációs verseny, az Európa Játékok és bízom benne, nem kell majd indulnom a világkvalifikáción 2024-ben. Élni akarok az első lehetőséggel” - vélekedett a MÖSZ hivatalos oldalán Kovács Ricsi.

Kovács Ricsi keményen készült Fotó: mösz



Olimpiai súlycsoportban

– Kovács Ricsi olimpiai súlycsoportban, 63,5 kg-ban indul, és jövő nyáron ötkarikás kvalifikáció lesz – tért rá az esélylatolgatásokra Nagy Lajos. – Cimvédőként természetesen az aranyérem a cél Miskolcon. Ugyanebben a súlycsoportban indul Kovács Tamás, amennyiben jól megy neki, érmet várok tőle. Két éve bronzérmes volt, tavaly viszont eltörött a keze. A fiatalok közül Petrimán Milán 67 kilóban első felnőttversenyén indul, jó szereplést várok tőle. A hírek szerint ez lesz a legnépesebb súlycsoport.

– Petrimán Patrik 75 kilóban lép szorítóba, mivel nagy volt a súlycsoportváltása, elsősorban tisztes helytállást várok tőle. Aztán majd meglátjuk, hogy mindez mire elegendő. Az ötödik versenyzőnk Beri Kevin a 86 kilóban, tőle meglepetést várok. Tavaly Patrik 67 kilóban ezüstérmes lett, Kevin a 86 kilóban szintén a második helyen végzett, mindketten jól mutatkoztak be a felnőttek között – így Nagy Lajos.

A bajnokság szerdán kezdődik, a szombati döntőkkel ér véget. Remélhetőleg Nagy Lajosnak a zárónapon ötször is a szorító sarkában kell majd állnia. ML