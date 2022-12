Az NB I.-es A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza négy vereséggel a háta mögött a szintén újonc Magyar Futsal Akadémiát fogadta csütörtök este a Continental Arénában. A két gárda fordított felállásban már megmérkőzött egymással augusztusban, akkor a nyíregyháziak nyertek 7-2-re. Ennél sokkal nehezebb mérkőzésre számított a nyíregyházi szakmai stáb és megérzésük be is igazolódott. Döntetlen félidei állást követően a vendégek szerezték mg a vezetést, a házigazdának csak a hajrában sikerült fordítania.

– Izgalmas mérkőzést játszottunk, amelyen csak a végén döntöttük el a három pont sorsát, pedig ha jobban koncentrálunk, akkor már az első félidőben megszerezhettük volna a vezetést – fogalmazott a lefújást követően Lovas Norbert, az A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza vezetőedzője. – A szünetben azt mondtam a srácoknak, hogy ez egy egygólos mérkőzést, aki megrúgja, az meg is nyeri a mérkőzést. Szerencsére ez nem jött be, mert ők találtak be először. Szerencsére ettől nem esett össze a csapat és jól jöttünk ki a meccs fordulópontjából. Amikor Ladányi megszerezte a harmadik gólunkat, akkor éreztem, hogy megvan a meccs.

A találkozón nemcsak Ladányi Dávid talált be, a sikerből oroszlán részt vállalt a három gólig jutó Gyügyei Zoltán, akinek ez volt az első mesterhármasa az NB I.-ben.

– Sokat vártam rá, de nagyon jó érzés, hogy sikerült, emeli az értékét, hogy a csapat is nyert. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, az elején mindkét gárda csak tapogatózott, próbálta a nyomást ráhelyezni a másikra. A bekapott gól után aztán kijjebb kellett jönnünk, nagyobb kockázatot kellett vállalnunk, hiszen hátrányba voltunk. Szerencsére jól játszottunk, magasabb fokozatba kapcsoltunk, amelynek meg is lett az eredménye – mondta Gyügyei Zoltán.

Lovas Norbert csapata hétfőn a Berettyóújfalu vendégeként folytatja a sorozatot.