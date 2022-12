Nagy nyíregyházi sikerrel ért véget a múlt hétvégén megrendezett kerekesszékes vívó Európa-bajnokság. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője kard egyéniben ezüstérmes lett, miután az első helyért vívott asszóban a lengyel Castro ellen 15:14-re egy hajszállal maradt alul. Tarjányi a magyar kardcsapatban is helyet kapott, a válogatott a franciákat és a németeket legyőzve menetelt a fináléba, ahol az olaszok ellen ezüstérmet szerzett.

A Nyíregyházi Sportcentrum kedd délelőtt ebből az apropóból tartott sajtótájékoztatót.

– Személyesen tekinthettem meg ezt a fantasztikus versenyt, s bár csak egy napot láthattam, életem egyik legszebb versenynapja volt – kezdte a sajtóeseményt Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője. – Ez összefüggött azzal, hogy a lengyelek nagyon magas színvonalú versenyt szerveztek. A mi szívünket melengeti, hogy Tarjányi István fantasztikus vívással ért el egyéni ezüstérmet, majd csapatban is ezüstöt szerzett. A kerekesszékes kardvívás nemzetközi mezőnyében nagyon jó helyezésekkel tette le a névjegyét, a világranglistán saját kategóriájában harmadik, a kvalifikációs világranglistán a második helyre került. Gratulálok az egész magyar csapatnak és személyesen Pistiéknek is!

Pákey Béla edző szakmailag aranyéremnek tekinti az egyéniben elért eredményt.

– A verseny előtti napon érkeztünk, vacsora után iskoláztunk, tudtunk beszélgetni, egymásnak lazítottuk a közeget, amire szükség volt, mert ilyenkor mindketten izgulunk – ismerte el a mester. – Mivel István harmadik a világranglistán, nem kellett csoportmérkőzéseket vívnia, a tizenhat között csatlakozott be. Az első ellenfele az ukrán vívó volt, akinek nem adott lehetőséget, hogy felocsúdjon. A brit ellenfél picit meglepetés volt, mert ő többszörös paralimpiai bajnok tőrben és párbajtőrvívásban, most találta ki, hogy kardozni is fog. Fizikailag nagyon kemény ellenfél, hatalmas rutinnal. A félidőig elég szoros volt, akkor Istvánnak sikerült elhúznia. Az elődöntőben a világranglista-második francia hiába készült fel nagyon, István erősebb volt. A döntőben a lengyel Castro ellen a szünet után sikerült fordítani, majd 14:14-nél az idegek és a szerencse döntötte el, hogy ki adta az utolsó tust. Ez az ezüstérem nekem szakmailag aranyérem. Azért volt nagyon nehéz, mert ha két héttel ezelőtt világkupán aranyat nyertél, elvárás, hogy az Európa-bajnokságon is jól kell szerepelni. Hozzáállásról, küzdeni tudásról adott tanúbizonyságot, hogy elérte a második helyet.

Kőhalmi Richárd hozzátette, most látta személyesen, mennyire fontos itt az edzői szerepvállalás. Tarjányi a legtöbb esetben hátrányban ért el a szünetig, az akkor következő egy perc és a megbeszélés mindig fordulópontot jelentett.

– Nagyon büszke vagyok az ezüstéremre – vette át a szót Tarjányi István. – A döntő kiélezett volt végig, amit a rengeteg bemozdulás és piros lap is bizonyít, mindketten nagyon akartuk a sikert. Az utolsó tus bárhogyan alakulhatott volna, ő úgy döntött, én így döntöttem, legközelebb fordítva lesz. A verseny után szomorú voltam, de utána átértékeltem magamban. Ilyen eredményeket csak ezzel a háttérrel lehet elérni: Bélával nagyon jól együttműködünk, a Nyíregyházi Sportcentrum és a város támogat minket, ami nagyon sokat jelent.