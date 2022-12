Noha a Blue Sharks addig is ért már el szép eredményeket, a január 8-án aratott győzelme mindent felülmúlt. A Cápák az előző idény alapszakaszában óriási meglepetésre legyőzték hazai pályán az Alba Fehérvárt. Maga a siker is váratlan volt, ám annak mikéntje az igazi szenzáció: a mieink 105–79-re nyertek.

Annál is nagyobb csoda lenne, ha pénteken csak egy ponttal is, de nyernének a nyíregyháziak. Mint ismert, a Hübner néhány hete légióst cserélt, múlt héten távozott Pethő Ákos vezetőedző és a szlovák légiós, Marek Dolezaj. Egyelőre semmilyen változás nem hozott eredményt, a Cápák 0–9-es mérleggel sereghajtók. A Fehérvár ezzel szemben négyes győzelmi szériával a háta mögött 7–2-es mutatóval a második helyről várja a folytatást.

A nyíregyházi klub még nem találta meg az új vezetőedzőjét, így a pénteken 18 órakor kezdődő összecsapásra a múlt vasárnapihoz hasonlóan Szollár Gergő és Alberto Ona készítette fel a csapatot.

– Ha egy csapat elveszíti az edzőjét és játékosokat, egy-két dolog felborul a társaságon belül – fogalmazott Szollár Gergő. – Ezt a másfél hetet áthidaló időszaknak tekintjük, hiszen tudjuk, hogy lesz majd új vezetőedzőnk. Arra törekszünk, hogy a csapat egységes és összetartó legyen, hiszen ha a csapatdinamika működik, akkor az egyéni problémákon át tudunk lendülni. Be kell tömni a réseket, szükség van arra, hogy egy-két játékos akár más szerepben is játsszon, de mindenképpen előrébb lépjen. Ez a másfél hét arról szólt, hogy a szerepeket kiosztottuk és megszilárdítottuk, hogy működőképes legyen a szisztéma, akár az Alba ellen is.

– A Körmend elleni mérkőzésre igyekeztünk változtatni egy picit, a rotációnk sem volt az eddigiekhez hasonló, hiszen Bazsó Brúnó sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, Marek Dolezaj pedig már nem volt velünk. Az új rendszer nem működött folyékonyan az első félidőben, a másodikban már jobban összeállt. Lehet mondani, hogy már az első félidőben eldőlt a meccs, de akkor egy lefegyverzett ellenféllel játszott a Körmend, a második húsz percben pedig úgy tudtunk közelíteni, hogy ugyanúgy pályán voltak a hazaiak légiósai. Erre tudunk építeni az Alba ellen. Erős az ellenfél, ettől függetlenül megteszünk mindent a győzelemért. Most kicsit több időnk volt a munkára, felkészülten várjuk a mérkőzést – tette hozzá az edző.

És hogy mit lehet tudni az Albáról? Három kiváló légiós mellett négy magyar válogatott játékost foglalkoztatnak a fehérváriak, az egyikük Somogyi Ádám, aki fiatal szabálynak is megfelel és a magyar kosárlabda egyik legnagyobb ígérete. Vojvoda Dávid már nem ígéretnek számít, ő az elmúlt tíz év egyik legjobb hazai játékosa. Ebben az idényben 17.8 ponttal a bajnokság negyedik legponterősebb dobója. Minden meccsen csereként lépett pályára…

A sportot persze azért szeretjük, mert láthatunk csodákat. Hátha pénteken is ilyennek lehetünk a szemtanúi!