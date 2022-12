Jasir Asani Dél-Koreában, a Kvangdzsu FC-ben folytatja pályafutását – adta hírül a kisvardafc.hu. – A szélsőt élő szerződéséből vásárolta ki az ázsiai klub. Az albán-északmacedón játékos a 2022-es őszi szezonban 15 bajnokin 923 percet, másfél éves kisvárdai karrierje során 44 NB I-es mérkőzésen 3553 percet töltött a pályán, hat gólt szerzett és tíz gólpasszt osztott ki.

Mindezeken kívül a klubtörténet arany lapjaira is felírta magát azzal, hogy ő szerezte a Kisvárda Master Good első gólját a nemzetközi porondon, az Európa-konferencialigában (Ekl), ami nyomban győzelmet (1–0) ért a kazah Kajrat Almati otthonában. Az Ekl-ben elért négy gólunk közül három az övé, hiszen a norvég Molde elleni visszavágón (2–1) duplázni tudott.

„A csapatépítés mellett az is feladatunk, hogy játékosokat értékesítsünk, hiszen a klub működése csakis ezekkel a bevételekkel tartható fenn – mondta az ügylet kapcsán Révész Attila sportigazgató. – Jasir Asani esete a példa arra, hogy csapatunkból is ki lehet tűnni, ez nem a véletlen műve, hiszen újabban olyan játékosokat igazolunk, akikben potenciálisan benne van a továbbértékesítés lehetősége is. Asanival együtt négy olyan játékosunk van, aki felkeltette más csapatok érdeklődését is, ám természetesen a csapat szereplése is fontos, ezért nem tehetjük meg, hogy minden ilyen futballistát eladjunk. Az ősz második felében már tudtunk a dél-koreai klub érdeklődéséről, ahogy nekünk, úgy Asaninak is sikerült megállapodnia a kérőjével. Ilyen az, amikor minden fél jól járt, a játékost persze pótolnunk kell, hamarosan meg is lesz a megoldás. Amennyiben az orvosi vizsgálaton mindent rendben találnak, úgy a szélső januártól Dél-Koreában folytatja pályafutását. Jasir Asaninak köszönjük ezt a másfél évet, a feledhetetlen pillanatokat, további pályafutásához sok sikert kívánunk!”