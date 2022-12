Mint az ismert a Fatum-Nyíregyháza kispadján az MTK elleni bajnoki vereséggel mutatkozott be az együttes új vezetőedzője, Tomás Varga. A felvidéki szakember, no meg a csapat is pénteken a Magyar Kupában javíthat, a mieink negyeddöntős ellenfele az UTE lesz, az első találkozót Budapesten rendezik. Mindkét gárda a nyolcaddöntőben kapcsolódott be a sorozatba, a Fatum az egykor szebb napokat látott Jászberény otthonában, alig egy órás mérkőzésen jutott tovább. A fővárosi lilák az Extraliga újonc székesfehérvári MÁV-Előre csapatát búcsúztatták kettős győzelemmel.

A két gárda a bajnokságban már megmérkőzött egymással, akkor a mieink a várakozásoknak megfelelően jó játékkal, simán győztek a Continental Arénában. A második játszmában azonban rosszul cserélt a hazai csapat, olyan felállással volt pályán, amiben nem volt két magyar játékos.

A Magyar Röplabdaszövetség emiatt azt a határozatot hozta, hogy a mérkőzés pályán elért eredményét megsemmisíti, a találkozót 3:0 (75:0) eredménnyel az UTE javára írja.

– A múlttal nem foglalkozunk, mi előre tekintünk. Tisztában vagyunk vele, hogy két lehetőségünk van, amelyekkel élni szeretnénk, ennek megfelelő motiváltsággal vetjük bele magunkat majd a mérkőzésekbe – szögezte le a nemrég kinevezett tréner, majd szót ejtett a legutóbbi mérkőzésről.

– Alaposan kielemeztük az MTK elleni összecsapást, így tisztában vagyunk vele, hogy miért nem tudtunk jobb eredményt elérni. Egész héten azon dolgoztunk, hogy kiküszöböljük a hibákat – fogalmazott Tomás Varga, majd rátért a pénteki találkozóra. – Az UTE a bajnokságban legutóbb Kaposváron nyerni tudott, ezért önbizalommal telve várhatja a mérkőzést. Ettől függetlenül ötven-ötven százalékban látom az esélyeket. Látom a játékosokon, hogy akarnak, szeretnének fejlődni és arra törekednek, hogy minél kevesebb hiba csússzon a játékunkba. Ha minden összeáll és klappolni fog, akkor szoros és számunkra kedvező végeredménnyel térhetünk haza – zárta Tomás Varga.

A továbbjutás két mérkőzésen dől el, a visszavágót jövő szombaton a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában játsszák a felek.