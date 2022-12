Tavaly december végén érkezett a szomorú hír: elhunyt Kósa János, a Nyírség NSC elnöke. A megyei futballban jól ismert szakemberhez közel állók szerettek volna méltó emléket állítani. A nagyszabású tervről most már kijelenthetjük, hogy sikerült megvalósítani, hiszen múlt héten péntektől vasárnapig Újfehértón megrendezték az I. Kósa János-emléktornát.

– Kósa János két fiával, Márkkal és Tamással együtt, valamint barátok segítségével szerettünk volna méltón megemlékezni – mondta el Szabó Dávid, a teremlabdarúgó-torna egyik szervezője. – Két és fél hónapja kezdtük el a szervezést. A megyében az első női csapat Janihoz kötődik, több utánpótlás csapata is volt, sokan ismerték őt, emiatt nagy érdeklődésre számítottunk. Azt azért így sem gondoltuk volna, hogy ötvenhat gárda próbál nevezni – sajnos meg kellett húznunk a vonalat negyven csapatnál. Nagyon sokan álltak mellénk, így az MLSZ megyei igazgatósága is, sokan szponzorálták az eseményt, ami nagyban megkönnyítette a torna megrendezését. Csatlakozott a kezdeményezéshez az Országos Minifutball Szövetség, amely lehetővé teszi, hogy a tornánk győztese ott legyen a magyar bajnokság kelet-magyarországi döntőjén.

A tornát a sok tétmérkőzés mellett két gálameccs, valamint a kispályán nem megszokott változtatás tett még izgalmasabbá.

– Rengeteg tornán vettem részt én is, volt elképzelésünk, hogy tehetnénk még látványosabbá az eseményt, emiatt is gondoltuk, hogy ötméteres kapuk legyenek, ezzel is elősegítve a több gólt. Érkezett csapat többek között Miskolcról, Debrecenből, Tiszafüredről, a visszajelzések alapján mindenki elégedett volt a szervezéssel. Ehhez nagyban hozzájárult maga a helyszín, amelynek kiváló bisztrója van, de volt lehetőség bowlingozni, vagy kihasználni az uszodát. Mindhárom nap közel telt házas meccseket rendeztünk, sokan kilátogattak Nyíregyházáról is. A Nyíregyháza Spartacus Old Boys–Nyírség Copy gálamérkőzés szenzációs volt, az egyik oldalon a Szpari korábbi remek játékosai, a másikon a megyei futball krémje lépett pályára. A női meccs is sikeres volt, nagy taps követett minden egyes gólt. Szeretnénk hagyományt teremteni, örülünk neki, hogy már most több felajánlás érkezett a következő tornára – árulta el a szervező.

I. Kósa János-emléktorna

A torna végeredménye: 1. Flotál FC, 2. Maja-EN-Fruit Kft. 3, Sényő FC, 4. Szatmár Tiber.

Különdíjasok

A torna legjobb játékosa: Majoros Ádám (Maja-EN-Fruit Kft.)

Gólkirály: Lengyel Marcell (Szatmár Tiber)

Legjobb kapus: Gagyi Sándor (Sényő FC)

A döntő legjobb játékosa: Bogyó Károly (Flotál)

Legjobb húsz éven aluli játékos: Urr Dániel (Ma-Csa Kft.)

Kósa János-emlékdíj: Bíró Zoltán (Ruska Autókozmetika)

Legrutinosabb játékos: Gyöngy Tamás (Maja-EN-Fruit Kft.)