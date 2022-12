Négy pontra zárkózott a Hübner, ekkor a remekül játszó Quenton DeCosey hármassal hűtötte le a kedélyeket. Innentől megint az Alba jó védekezése dominált, amire építve elléptek a vendégek. A negyed vége felé nagyon kellett Perry bődületes zsákolása, ám ez sem adott újabb lendületet, a mieink 16 pontos hátrányban vonultak az öltözőbe.

Ford hármasával kezdtek a vendégek, ennél is nagyobb baj, hogy Bazsó bokája megsérült a félidő elején. Rossz hazai támadások után átrohant a nyíregyháziakon a Fehérvár, amely újabb két hármassal 67–42-re vezetett. A Blue Sharks ekkor újra megnyomta a „védekezés gombot”, ami megadta a lendületet a jó támadásokhoz is. Kass triplát értékesített, Dickerson hatalmas blokk után látványos ziccert dobott Williams szép passzából. Mokánszki 2+1 után labdát szerzett, sportszerűtlent harcolt ki, később egy triplát is bevágott. Sajnos a legrosszabbkor, mínusz tizenkettőnél megint DeCosey volt eredményes távolról.

A negyedik negyedben is nagyon hajtottak a Cápák, ám az Alba rutinosabb és jobb csapat annál, hogy elherdálja a húsz pont feletti előnyét. A Nyíregyháza egyszer még vissza tudott jönni tizenkettőre, amikor Szabó Zsolt köszönt be távolról. Nehezítette a mieink helyzetét, hogy sérülés miatt Williams is kiszállt a játékból. Noha a hazai együttes nem adta fel a küzdelmet, nem volt rá esélye, hogy újra visszajöjjön a mérkőzésbe.

Kosárlabda: NB I, 10. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Arconic-Alba Fehérvár 80–108 (24–31, 18–27, 21–23, 17–27)

Continental Aréna, 600 néző, v.: Nagy, Györfy, Nyilas.

Nyíregyháza: Perry 14/3, Dickerson 19/6, Bazsó 2, Mokánszki 11/6, Henderson 7. Csere: Kiss 2, Williams 12, Kass 11/6, Fazekas 2. Megbízott edző: Szollár Gergő.

Alba: Pongó 13/12, Somogyi 14/3, DeCosey 21/6, Ford 21/3, Philmore 6. Csere: Vojvoda 10, Szabó 13/6, Takács Mi. 8, Takács Ma. 2, Góbi, Balsay. Vezetőedző: Matthias Zollner.

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 5–4, 5. p.: 5–14, 6. p.: 6–20, 9. p.: 14–30, 11. p.: 25–31, 14. p.: 34–38, 18. p.: 36–49, 20. p.: 40–58, 22. p.: 42–67, 26. p.: 57–69, 31. p.: 65–81, 34. p.: 72–83, 37. p.: 74–99.