A Nyírbátori felnőtt férfi kézilabda csapat az előző évadban történelmi sikert ért el azzal, hogy az NB II. Észak-keleti csoportjában megvédte a bajnoki címét. Mindez - egymást követő évben - még egyetlen egy csapatnak sem sikerült idáig.

A vezetőség nagyon komoly előkészítő munkával próbálta meg együtt tartani a „sikercsapatot”. Ez többé-kevésbé sikerült is. Három játékos távozott a nyár folyamán. A három távozó helyére mindössze egy nyírbátori fiatalt sikerült leigazolni Láng Márk személyében, valamint négy ifjúsági korú játékos csatlakozott a felnőtt kerethez. A vezetőség Molnár András távozása után, Falcsik Miklóst bízta meg a szakmai munka irányításával.

– Egy kétszeres bajnokcsapat szakmai munkájának irányítása, nagy kihívás és megtiszteltetés, ezért is mondtam igent, szinte gondolkodás nélkül a felkérésre. Szép és nemes feladat, de nagyon nehéz is egyben. Eleinte érthetően nagyobb volt az elvárás, de közben szembesültünk azzal a ténnyel, hogy tulajdonképpen 10 bevethető felnőtt mezőnyjátékos maradt a keretben. Az őszi szezon feléhez érkezve Vasas Györgyöt is elveszítettük a kiújult vállsérülése miatt. Azóta már az is köztudott, hogy sajnos abba kell hagynia a kézilabdázást. A fiatalokat a sorozatos sérülések és betegségek miatt még nem sikerült olyan szintre felhozni, hogy a felnőtt mezőnyben tudjanak maradandót alkotni. Az előttünk álló időszakban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez minél hamarabb sikerüljön – mondta Falcsik Miklós.

A nyírbátori csapat a harmadik helyről várja a tavaszi folytatást, ami a jelen helyzetben reálisnak tűnik.

– A győztes mérkőzésekkel kapcsolatban csak annyit, hogy a kitűzött cél eléréséhez ezeket az összecsapásokat, a papírforma szerint kötelező volt abszolválni. Az Acélváros elleni, idegenben elért döntetlen esetében úgy gondolom mindenkinek lehet egy kis hiányérzete, hiszen hét gólos előnyről mentettünk a végén egy pontot, Szedlacsek János időntúli szabaddobás góljával. Tizenhárom percig kellett volna még jól sáfárkodni az előnyünkkel és az erőnkkel, de sajnos ez nem sikerült. Annak tükrében viszont, hogy az Acélváros minden hazai mérkőzését magabiztosan megnyerte, (kivéve a DVTK és a mi mérkőzésünk) azt mondhatom, hogy bravúrnak számít a döntetlen idegenben – mondta a vezetőedző, majd szót ejtett a két vesztes mérkőzésről is.

– A két vereség sajnos benne volt a levegőben, hiszen hiába vezettünk a félidőben a Mezőkövesd ellen, a hosszabb cserepad és a rutin, végül a vendégek győzelmét jelentette. A DVTK elleni idegenbeli vereség azért volt mindenki számára egy kissé fájó, mert a hazai csapat talán azon a mérkőzésen követte el a legtöbb hibát a szezon során, de ezt nem tudtuk a saját magunk javára fordítani.

A pontvadászat mellett a nyírbátori csapat tagjai és közönsége a segítségnyújtásban is jeleskedik minden évben. Már hagyomány, hogy az utolsó őszi hazai mérkőzésre, tartós élelmiszereket gyűjtenek a játékosok és vezetők, valamint a kilátogató nézők, a rászoruló családok megsegítésére. Karácsony előtt, a szeretet ünnepének szebbé tételéhez így járulnak hozzá évről-évre, a Nyírbátori Kézilabda Klub (Nyírbátori Sport-és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.) tagjai és szurkolói.

A csapat december 16-án találkozott utoljára, a közös munkát január 10-én folytatják, addig azonban online irányított egyéni edzésprogramot hajtanak végre a játékosok.

– Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a klub vezetőinek, Nyírbátor város vezetésének, hogy sikerült megteremteni és biztosítani a tárgyi, a személyi és az anyagi feltételeket ebben a nehéz helyzetben is a bajnokság zavartalan lebonyolítása érdekében. A klub nevében is kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben, valamint sportsikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek – zárta Falcsik Miklós.

Nyírbátori mutatók

Őszi végeredmény

3. 11 8 1 2 347-292 17

Hazai pályán

5 4 – 1 158-124 8

Vendégként

6 4 1 1 189-168 9

Házi góllövőlista. 86 gól: Szedlacsek János. 58 gól: Bor Márk. 56 gól: Gubó Alex. 53 gól: Tamás Menyhért. 29 gól: Vasas György. 26 gól: Albecz Bence. 19 gól: Mészáros Ákos. 7 gólos: Siket Kornél. 5 gólos: Láng Márk. 4 gólos: Lapos István. 3 gólos: Varga Richárd. 1 gólos: Köblös Gergő.