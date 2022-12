Visszavonult sportolóknál a testalkat árulkodik a múltról, de a birkózók és az ökölvívók mintha jobban tartanák magukat – vetettük fel és kíváncsiak voltunk arra, mi ennek a titka? Erdei Zsolt úgy fogalmazott: harcosként nevelkedtek, s ezt a hozzáállást megtartják egész életükben. – Idősödünk, de az a harminc év felkészülés nem múlik el nyomtalanul. A versenysúlyomat ugyan már elhagytam vagy 20 kilóval, de aktív edzőként nem lazíthatok. Készülünk a magyar bajnokságra, és mivel tízegynéhány sportolóval készülve végigiskolázom a napokat, most is elég mozgalmas az életem – mondta a népszerű Madár, akit a közelgő ünnepekről is kérdeztünk. Mint elmondta, sajnos a szülei már nem élnek, de a testvéreivel összegyűlnek, ebben a nővére a karmester. – Nálunk van elég tér a sok emberhez, ezért itt rendezzük a karácsonyi ajándékozást. Várjuk a legkisebb húgomat, ő Angliában él, vele együtt több mint tucatnyian szoktunk ünnepelni. Az évváltás egészen más, olyankor csak a családdal vagyok. A kicsikkel ki kell mozdulni, a bennük lévő energiákat le kell vezetni – remélem, esni fog a hó, és mehetünk szánkózni. A szilveszteri pezsgőbontást át szoktam aludni, számomra az is ugyanolyan nap, mint a többi – tette hozzá.