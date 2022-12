Fordulás után továbbra is szilárd volt hátul a hazai csapat, elöl pedig már szép befejezéseket is láthattunk tőlük, Sápi Gréta góljával már öt volt közte. Aztán a kapusok is elkapták a fonalat, Mátéfi Dalma és Wéninger Alexa is bravúrokat mutatott be. A Kisvárda lassan kezdte felőrölni ellenfele erejét, egyre puhább lett a faluk, támadásban pedig megtörtek a kisvárdai fal előtt. A szigorú védekezés azonban vezéráldozattal járt, Karnik Szabinát ketten támogatták le a pályáról. Bohus Bea időkéréssel próbált beavatkozni a játék menetébe, hátrányukból azonban nem sikerült faragniuk. A nagy kedvvel játszó hazaiak nem engedték ki a kezükből mérkőzést, a kapuban pedig a Mátéfi Dalmát váltó Krisztina Graovac ziccereket, heteseket védve vette el kedvüket a játéktól.

Kisvárda Master Good SE-NEKA 23-15 (11-9)

Kisvárda, 360 néző v.: Altmár, Horváth. Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 2, Karnik 3, Bouti 1, Sápi 2, Juhász G. 2, Mérai 2. Csere: Graovac (kapus) Radojevics, Trúnková 1, Siska 2/1, Habánková 2, Akijama 5/3, Sztamenics 1, Kadlicsek. Edző: Bakó Botond. NEKA: Wéninger – Gém 1, Kovalcsik, Juhász K. 3, Varga, Kellermann, Szabó A. 2. Csere: Zaj, Németh (kapusok) Csíkos 3, Szabó L. 1, Uhrin 2/1, Horváth 1, Molnár 1, Csata 1. Edző: Bohus Bea.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 0-1, 8. p: 3-3, 15. p.: 6-4, 22. p.: 8-5, 28. p.: 11-9, 36. p.: 14-10, 45. p.: 18-11, 53. p.: 21-14, 59. p.: 23-15.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/1.

Mestermérleg

Bakó Botond: – Ahogy a gólok száma is mutatja, a védekezésünk és a kapusteljesítményünk dominált. Amíg 15 gólt kapunk egy mérkőzésen, azt meg is fogjuk nyerni. A rengeteg fault, ütközés, sánc, mélységben elvégzett munka hozta meg azt, hogy második félidőben sikerült felőrölnünk ellenfelünket. Lerohanásban és támadásban látszott azért, hogy idegesek voltak és kapkodtak a lányok, mert tudták azt, hogy csak a győzelem az elfogadható számunkra. Ez a győzelem a lelkeknek is kellett, mert az elmúlt időszakban sokat hibáztunk. Előre kell néznünk, előre kell lépnünk és vbízunk benne, hogy képesek vagyunk a jó teljesítményre.

Bohus Bea: – Nehéz értékelnem, mert mélyen a tudásunk alatt játszottunk. Át kell gondolnunk a dolgainkat, mert ez így nem mehet tovább. A hétórás busz úton lesz időnk rá. Aztán nincs sok időnk, mert csütörtökön jön a Debrecen elleni meccsünk. A játékosokkal együtt én is nagyon szégyenlem magam, nem lehet így pályára lépni, ilyen teljesítményt nyújtani.