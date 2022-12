Az előző szezont Lakatos István vezetésével kezdte, majd Dancs Attila technikai vezető irányításával fejezte be a megyei I. osztályú Mándok gárdája. Az új idénynek azonban már Dolhai Máté vezetésével vágtak neki.

A Jéke kispadjáról érkező szakember az osztály egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapatával kezdte meg a küzdelmeket. Ennek megfelelően fiatalos lendülettel kezdték is a bajnokságot, többek között gurítottak egy hetest a Naménynak, de a Szpari kettővel is döntetlenre végeztek. Időközben aztán megsérült ügyeletes gólfelelősük, Gyüre Tamás, amely rá is nyomta bélyegét további teljesítményükre. Gödörbe kerültek, aztán zsinórban elszenvedett három vereség után a Balkány elleni magabiztos sikerrel zárták az évet és a kilencedik helyről várják a folytatást.

– A nyáron érkező játékosok jól illeszkedtek be a csapatba, úgy gondolom a hibáinkkal együtt egy jó és fiatal közösség alakult ki Mándokon. A nyári felkészülésünk nem sikerült valami jól eredmények szempontjából, azonban akkor még én is csak ismerkedtem a csapattal – kezdte értékekést Dolhai Máté. – Ennek ellenére, meglepve kicsit talán magunkat is, „villámrajtot” vettünk. Bizonyítottuk, hogy ha teljes a csapat, bárkire „veszélyesek” tudunk lenni. A folytatásban sajnos a betegségek, sérülések és eltiltások meggyengítették a csapatot. Többször a fiatalságból eredő rutintalanság is pontoktól fosztottak meg minket. A csapattal együtt a hét végén zárjuk a félszezont, egy közös vacsora keretein belül. Azt már megbeszéltük, hogy ez a szereplés finoman szólva is hagy kívánni valót maga után. Bízunk benne, hogy tavaszra kiegyenesedünk, ami a keretet illeti és szeretnénk a 7-8. helyre feltornázni magunkat. Ez nagyon nehéz lesz, de reméljük a felkészülés során minden rendben lesz, hogy ehhez jó alapokat teremtsünk – zárta Dolhai Máté.

Mándoki mutatók

Őszi végeredmény

11. 15 4 4 7 21-24 16

Hazai pályán

9. 8 3 2 3 14-11 11

Vendégként

12. 7 1 2 4 7-13 5

Házi góllövőlista. 11 gólos: Gyüre Tamás. 3 gólos: Baglyos Levente, Lusánszki László. 2 gólos: Maroda Nándor. 1 gólos: Molnár Zsolt