A cseresarokban Merve Cepni és Yagmur Karaoglu lelkesen gyakorolta a „pacsirituáléját” a találkozó első perceiben. A koreográfia végrehajtása még akadozott, ám ami fontosabb, hogy csapatuk játéka gördülékenyen működött az Újpest elleni Magyar Kupa-negyeddöntő visszavágóján. A szombaton ideiglenes új hazai pályáján szerepelt Fatum-Nyíregyháza Cicic Marija ászával indított, majd akció- és blokkpontokból gyorsan nagy előnyre tett szert. Selena Leban különösen tarthatatlannak bizonyult. A fővárosiak a játszma második felében jó nyitásokra építve átvették az irányítást, ám még időben kapcsoltak a nyíregyháziak: 19:17-nél Anija Jurdza, Cicic és Leban is eredményes volt, majd Kristina Belova szervált ászt. Az Újpest két szettlabdát hárított, a harmadikat már nem tudta.

Hazai szempontból jól indult a második játékrész is. Belova 4:1-nél jóformán a kijáratból kanalazta vissza a labdát, erőfeszítéseinek hála csapata újabb pontot szerzett. Jurdza ászaival nőtt a különbség, ám az UTE még kapaszkodott. Tíz nyolcnál ismét a kazah ütőnek kellett villannia, aki pontot érő támadása után nyitó pozícióba került és ott is maradt jó hosszú ideig, hiszen sorozatban kilenc nyíregyházi pont született. Újra összeállt a Fatum játéka, minden játékelem jól működött, így nem is lehetett kérdés, hogy ezt a játszmát is megnyerik a hazaiak, ezzel pedig biztosítják a továbbjutást is.

Innentől már csak az volt a kérdés, hogy az Újpest becsületből tud-e szettet nyerni. Noha ezért mindent megtett, a Nyíregyháza nem hibázott, játszmavesztés nélkül abszolválta a visszavágót, vagyis kettős győzelemmel, 6:1-es szettaránnyal vette a negyeddöntőt.

Ezzel eldőlt, hogy a Fatum ebben az idényben éremért játszhat a kupában, hogy a medál milyen színű lesz, majd néhány hónap múlva kiderült. A kupasorozat elődöntőjében a Vasas lesz az ellenfél.