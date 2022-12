A Hübner Nyíregyháza BS-nek igen nehéz feladatot kellett teljesítenie péntek este, hiszen a csapat a nyeretlen szezonkezdés után nincs jó passzban, ráadásul még állandó vezetőedző nélkül készült a találkozóra. Mindezek tetejébe a bajnokság egyik legjobb együttese, az Alba Fehérvár érkezett a Continental Arénába.

El kell ismerni, a válogatott játékosokkal teletűzdelt ellenfélnek nem okozott nehézséget a mérkőzés megnyerése, de a nagy különbség ellenére is láthattunk biztató időszakokat a Cápáktól. A hazai gárda nagy lendülettel játszott, a hozzáállásra nem lehet panasz, más kérdés, hogy ebben az összetételben esélytelen az élmezőny csapataival szemben.

– Az Albának van a legjobb támadóegysége a bajnokságban, így nemcsak nekünk, a legtöbb csapatnak is gondot okoz a megállítása – értékelt a csapatot ideiglenesen irányító Szollár Gergő. –Negyvenből húsz percig jól védekeztünk, rendben volt az intenzitás is, de azt nem tudtuk elviselni, hogy két játékosunkat, Bazsó Brúnót és Jordan Williamset is elveszítettük menetközben. A vendégek győzelmének jogosságához kétség sem férhetett.

A nyíregyháziaknál akadtak jó egyéni teljesítmények, ilyen volt Mokánszki Máté játéka, aki 11 pontot tett a közösbe.

– Gratulálok az Albának, jobban játszott és megérdemelten nyert – fogalmazott a fiatal center. – A különbség hellyel-közzel megmutatta a két csapat közötti különbséget. A dobott pontunk nem rossz, de rengeteg pontot kaptunk. Támadásban tudjuk a feladatunkat, de védekezésben sokat kell fejlődnünk. Ha az Alba ellen tudunk ilyen meccseket játszani, akkor más csapatok ellen is tudnunk kell ilyen szinten játszani.

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőtől új időszámítás kezdődik a Blue Sharksnál, ugyanis a klub szombaton bejelentette Darko Radulovic vezetőedző érkezését. Az északmacedón szakember hazájában bajnokságot nyert másfél évvel ezelőtt. Nyíregyházán az lesz a feladata, hogy az élvonalban tartsa a jelenleg sereghajtó együttest.

A tréner jövő szombaton Budapesten, a Honvéd vendégeként debütálhat a Cápák kispadján.

Kosárlabda: NB I, 10. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Arconic-Alba Fehérvár 80–108 (24–31, 18–27, 21–23, 17–27)