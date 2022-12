Nem tudott átlépni a saját árnyékán szombaton a Kisvárda Master Good SE. A szabolcsiak Vácon sok technikai hibát vétve maradt alul az igencsak foghíjas hazaiakkal szemben (26-20). Vezetőedzőjük, Bakó Botond jogosan volt elégedetlen csapata teljesítményével.

– Alacsony színvonalon, sok hibával játszottunk. Nem tudtuk uralni a mérkőzést, sem védekezésben, sem támadásban – kezdte értékelését a szakember. – A rengeteg technikai hiba mellett taktikailag is sokat hibáztunk. Csalódást keltő teljesítményt nyújtottunk. Hiányzott az az összefogás, az a küzdés, az a higgadtság, amely egy erős csapat jellemzője és a sikerhez elengedhetetlen. Keressük továbbra is önmagunkat, bízunk abban, hogy előbb-utóbb átszakad a gát és egy győzelem visszahozza a hitünket és azt formánkat, amely szükséges a folytatáshoz. Nehéz mit mondani, mert a mutatott játékunk elmaradt az általam elvárttól – zárta Bakó Botond.

A csapat irányítója, Bouti Fruzsina is csalódottan nyilatkozott a találkozó után.

– Az első félidőben nagyon rosszul játszottunk, rengeteg buta hibát követtünk el, amely nem fér bele semmilyen helyzetben. El kell gondolkoznunk, mert mérkőzésről mérkőzésre ez a helyzet. Edzéseken meg tudjuk csinálni a dolgokat, meccseken azonban valamiért nem sikerülnek – fogalmazott Bouti Fruzsina.

A Kisvárda szombaton hazai környezetben, a NEKA ellen javíthat eddigi nem túl fényes szereplésén.

Kézilabda: női NB I.

További eredmény: Budaörs-Fehérvár 32-26 (17-11).

A bajnokság állása

1. Győr 9 9 – – 289–195 18

2. FTC 6 6 – – 192–135 12

3. Debrecen 8 6 – 2 240–200 12

4. M.óvár 7 5 – 2 226–192 10

5. Dunaújváros 8 4 2 2 215–228 10

6. Vác 6 4 – 2 156–160 8

7. Budaörs 6 3 – 3 149–162 6

8. Fehérvár 7 2 1 4 178–206 5

9. Siófok 5 2 – 3 121–130 4

10. Kisvárda 7 2 – 5 162–193 4

11. NEKA 7 1 1 5 163–193 3

12. MTK 7 1 – 6 186–206 2

13. Érd 7 1 – 6 177–221 2

14. Békéscsaba 6 – – 6 139–172 0