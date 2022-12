Mint ahogy arról lapunkban is beszámoltunk, Dzsudzsák Balázs a Görögország elleni barátságos mérkőzésen ölthette magára 109. alkalommal a magyar labdarúgó-válogatott mezét, amellyel a csapat válogatottsági csúcstartója lett. Ebből az alkalomból klubcsapata, a DVSC is meglepte.

Mérföldkövet jelentett

Tizenöt éve egy Görögország elleni mérkőzésen mutatkozott be Dzsudzsák Balázs a magyar labdarúgó-válogatottban, így stílszerűen éppen Görögország ellen ölthette magára utoljára a magyar címeres mezt, ezzel pedig válogatottsági csúcsot döntött a Debrecen nyírlugosi középpályása. Dzsudzsák utolsó mérkőzését megédesítette, hogy sikerült legyőzni a 2004-es Európa-bajnokot 2–1-re, a nagy visszatérő Kalmár Zsolt utolsó perces góljával.

– Elmondtam a fiúknak is, hogy ez a meccs nem rólam szól/szólt. Nem akarok persze álszerénynek sem tűnni, hiszen számomra is nagy mérföldkövet jelentett, de a válogatott sohasem lehet egyenlő egy emberrel. A 94. percben egy nagyszerű csapatot győztünk le, határtalan boldogságot szerezve több százezer, vagy inkább több millió magyarnak. Erre a mentalitásra lesz szükség a jövőben is – értékelt a találkozó után Nyírlugos büszkesége.

Ajándékot kapott

Dzsudzsák a napokban csatlakozott a tavaszi szezonra készülő DVSC-hez, legalábbis erre utal az a poszt, amit Instagramjára tett ki. A hétfő délutáni bejegyzésben – melyen a 36 éves játékos DVSC-mezben áll egy saját magát ábrázoló kép előtt – a „back to business” felirat olvasható (nagyjából: vissza a szokásos kerékvágásba), s a klub hivatalos oldalát is beillesztette.

A most visszatérő labdarúgó mögött tartalmas hetek állnak: a katari világbajnokságon illusztris társaságban szurkolt, találkozott mások mellett Figóval, Didier Drogbával, Makelelével, majd külön is összefutott egykori csapattársával, Roberto Carlosszal. A születésnapján, december 23-án rengetegen felköszöntötték, többek között szülővárosában, Nyírlugoson is boldog szülinapot kívántak neki.

Klubcsapatánál is megemlékeztek a csapatkapitányról, s gratuláltak neki a rekordot jelentő, 109. válogatottságához – a köszöntésről készített videót a DVSC YouTube-csatornáján bárki megnézheti. Balázsnak megható meglepetésben volt része: egy 109-es számot ábrázoló képet kapott ajándékba. Jutott azonban egy kevésbé kellemes ajándék is neki, ugyanis végig kellett futnia a csapattársai között, akik hátba veregették, elismerve teljesítményét.