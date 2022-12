Az előző szezont a hatodik helyen fejezte be a Mátészalka NB II.-e női csapata. Ennél a szereplésnél azonban többre vágyott Nagy Márkus Peónia együttese, ezért a felkészülés alatt a megszokottól is keményebben dolgoztak, amelynek meg is lett az eredménye, a gárda a harmadik helyről várja a folytatást. A nekik szurkolókat azért főleg a bajnokság elején alaposan megizzasztották, az első négy mérkőzésükből az egy döntetlen mellett kettőt egy góllal, egyet pedig kettővel nyertek meg.

– A nyári alapozás után folytattuk a kemény munkát, aminek köszönhetően szoros mérkőzéseket tudtunk megnyerni mert végig bírtuk a hatvan percet. Elégedett vagyok az edzésmunkával, a lányok hozzáállása mindig pozitív volt – kezdte értékelését Nagy Márkus Peónia, aki két mérkőzésükről külön is szót ejtett. – A Hajdúnánás elleni mérkőzést szeretném kiemelni, mert tűz és akart volt jellemző a játékunkra, igaz nem nyertünk, de a szívünk a helyén volt. Nagy csalódás volt viszont a Füzesabony elleni, amelyen semmi érzelem nem volt a játékunkban. Amire még büszke vagyok, hogy nagyon összetartó csapat lettünk és bármi is történjen buzdítjuk, motiváljuk egymást. Igazolni nem tudtunk, de ifi játékosaink nagyszerűen szálltak be a mérkőzésekbe, magabiztosság jellemezte játékukat – zárta Márkus Peónia, aki azt is elárulta, hogy szeretnék megtartani őszi helyezésüket.

– Felkészülésünket január 2-án kezdjük és minden erőnkkel azon leszünk, hogy a legjobb formánkat hozzuk tavasszal – fogadkozott a Mátészalka edzője.

Őszi végeredmény

3. 10 7 1 2 313-304 15

Hazai pályán

6 4 1 1 192-181 9

Vendégként

4 3 - 1 121-123 6

Házi góllövőlista. 83 gól: Drabik Panna. 37 gól: Buzás Petra. 36 gól: Kovács Emese. 34 gól: Prokob Réka. 22 gól: Deme Fanni. 21 gól: Czakó Boglárka, Bodó Bernadett. 20 gól: Orosz Melissza. 10 gól: Deme Barbara. 9 gól: Ábri Teodóra. 6 gól: Sigér Petra. 2 gól: Prokob Dorottya.