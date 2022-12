Három, élen végzett sportoló a megyénkhez köthető: a nyíregyházi jet-skis Jászai Csongor és a teniszező Fucsovics Márton, valamint a Révész Racing kamionversenyzője, Kiss Norbert.

A legjobbak névsora annak jelölésével, ki hányadszor végzett az élen:

Asztalitenisz. András Csaba (TTC Fortuna Passau) 1., Nagyváradi Mercédesz (TSV Schwabhausen) 1.

Autósport. Kiss Norbert (Révész TRT KFT) 2.



Atlétika. Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 4., Kozák Luca (Debreceni SC) 2.

Birkózás. Nők: Nagy Bernadett (UTE) 1.; kötöttfogás: Fritsch Róbert (Budapesti Honvéd SE) 1.; szabadfogás: Muszukajev Iszmail (FTC) 2.

Bridzs. Talyigás Péter (MTK Budapest) 1.; Fischer Brigitta (MTK Budapest) 9.

Búvárúszás. Tájékozódási búvárúszás: Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 19.; Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 6.; uszonyos úszás: Mozsár István Alex (Mátrai Erőmű Búvárklub) 1.; Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 9.

Cselgáncs. Ungvári Attila (Győri Atlétikai Club - II. kerület Dózsa) 1.; Özbas Szofi (Budapesti Honvéd SE) 2.

Curling. Nagy György (Vasas SC) 10.; Szekeres Ildikó (Vasas SC) 11.

Erőemelés. Erőemelés: Enahoro Asein (Westfit Gym SE) 1.; Sallai Eszter (PowerBuilder SE) 1.; fekvenyomás: Kubatov Géza (Sugó Power SE) 1., Szabó Ágnes (Békéscsabai Súlyemelő SE) 8.

Evezés. Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest Evezős Egyesület) 3., Bertus Kitti (Külker Evezős Klub Óbuda) 2.

Fallabda. Farkas Balázs (Tatabányai Squashberek Sportegyesület) 5., Chukwu Hannah (Tatabányai Squashberek Sportegyesület) 4.

Floorball. Diószeghi Levente (Dunai Krokodilok SE) 1., Lelovics Nóra (Szőnyi Palánkdöngetők Köre) 2.

Footgolf. Bacskai Bence (Royal) 3., Ujvári Izabella (Nimród) 3.

Golf. Amatőr: Kötél Bence (Balaton Golf Club) 2., Jaczkovics Emma (Golfiesta SE) 1.;

profi: Lugosi Tamás (Profi Magyar Golf SE) 7.

Gó: Bővíz Dominik (MGE) 3., Pocsai Rita (Origó) 1.

Gyorsasági görkorcsolya. Lukács Soma (TDKE Tatabánya) 1., Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) 8.

Hódeszka. Fricz Botond (Ámos Hegyi Grund Snowboard SE) 6., Kozuback Kamilla (Whistler Valley SC) 1.

Íjászat. Szijártó László (Eleven Világ Íjász Egyesület) 1., Györgyné Kereszt Piroska (Ring SE) 1.

Jet-ski. Jászai Csongor (Aktív SC) 1.

Jégkorong. Hári János (Hydro Fehérvár AV19) 1., Németh Anikó (MAC Budapest) 2.

Kajak-kenu. Kopasz Bálint (Győri Vízisport Egyesület) 4., Bragato Giada, Nagy Bianka (Tiszaújváros, MVM Szegedi VSE) 1.

Karate. Tadissi Yves Martial (UTE) 4., Boussebaa Aicha (AC-Sinus SE) 1.

Kerékpár. Valter Attila (Groupama-FDJ) 4., Vas Kata Blanka (SD Worx) 4.

Kézilabda. A magyar szövetség (MKSZ) ezúttal is csak januárban nevezi meg az év legjobbjait.

Kick-box. Fésű Lajos (HALKER-Király Team) 1., Mezei Nikolett (Barátság SE) 1.

Korcsolya. Rövidpályás gyorskorcsolya: Liu Shaoang (FTC) 4., Jászapáti Petra (Szegedi Korcsolyázó Egyesület) 7.; műkorcsolya: Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk (páros, HKA) 3., Ignateva Mariia, Szemko Danijil (jégtánc, Hoffmann Korcsolya Akadémia) 1.; szinkronkorcsolya: Team Passion 1.

Kosárlabda. Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely) 2., Fegyverneky Zsófia (Sopron Basket) 6.

Labdarúgás. Nagypálya: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig) 1., Turányi Lilla (Bayer Leverkusen) 1.; futsal: Dróth Zoltán (Haladás VSE) 5., Torma Lilla (DEAC) 1.

Lovassport. Yom Tov Jázmin (díjlovas, Unikornis Díjlovagló Egyesület) 1., Szuhai Péter (díjugrató, DVTK) 1.

Motorsport. Lencsés Donát Dániel (S-Riders Kft.) 1., Mohácsi Zsófia (Hungarian Quad Challenge SE) 1.

Ökölvívás. Gémes Levente (Szeged) 1., Hámori Luca (Fitt-Box Club Kőszeg) 2.

Öttusa. Szép Balázs (UTE) 1., Gulyás Michelle (UTE) 1.

Ritmikus gimnasztika. Pigniczki Fanni (MTK Budapest) 5.

Rögbi. 7-es: Gyurcsik Mózes (Battai Buldogok) 1.; 15-ös: Márki Roland (Fit World Gorillák RC) 1.; nők: Oláh Dorottya (Fehérvár RC) 1.

Röplabda. Teremröplabda: Kovács Zoltán (Pénzügyőr SE) 1., Fábián Fanny (Vasas Óbuda) 1.; strandröplabda: Hajós Artúr és Stréli Bence (SRSE) 4., Villám Lilla és Szombathelyi Szandra (Vasas SC) 2., illetve 7.

Sakk. Bánusz Tamás (Bányász Sportkör Ajka) 1., Hoang Thanh Trang (Honvéd Auróra Sportegyesület) 4.

Sí. Alpesi sí: Kékesi Márton (DVTK) 2., Tóth Zita (Vasas SC) 5.; sífutás: Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet) 9.; Pónya Sára (Honvéd Zalka SE) 4.; sílövészet: Panyik Dávid (Honvéd Zalka SE) 9.

Sportlövészet. Péni István (UTE) 6., Sike Renáta (Budapesti Honvéd SE) 2.

Súlyemelés. Fekécs Szilárd (Békési TE) 3., Mitykó Veronika (Békéscsaba) 3.

Szektorlabda. Szektorlabda szakág: Pákai György (DÖKE Komló) 6.; 12 érintéses szakág: Kovács Nándor (Debreceni SC) 1.

Szinkronúszás. Götz Lilien (Sirenia SE) 1.

Szkander. Baumann Ádám (Maláj Team Szkander SE), Kőváriné Ivánfi Brigitta (Megtorló Karok Szolnok) 6.

Szörf. Sánta Bence (Magyar Szörf Akadémia Sportegyesület) 2., Simon Hanna (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 2.

Szumó. Buzás Patrik (Érdi Spartacus SC) 2., Elekes Enikő (Kőbánya Sport Club) 1.

Tájékozódási futás. Bakó Áron (Tabáni Spartacus SKE) 5., Sárközy Zsófia (Tabáni Spartacus SKE) 3.

Táncsport. Akrobatikus rock and roll: Király Ádám (Rock and Magic Sportegyesület) 1., Mercs Gréta (Tornádó Hungary Táncsportegyesület) 1., versenytánc: Andrea Silvestri (Valcer TáncSport Egyesület) 8., Váradi Martina (Valcer TáncSport Egyesület) 8.

Teqball. Bakó Ádám (Steqerz-Halmozó Teqball Sportegyesület) 1., Vasas Lea (Agroméra Teqball Academy) 1.

Teke. Zapletán Zsombor (Zengő Alföld Szegedi TE) 2., Hári Boglárka (FTC) 1.

Tekvandó. Salim Omar (MTK Budapest) 2., Patakfalvy Luca (MTK Budapest) 6.

Tenisz. Fucsovics Márton (MTK Budapest) 10., Bondár Anna (Hajdúszoboszló SE) 2.

Testépítés és fitnesz. Testépítés: Nyircsák József (Getfit SE) 3.; Fitnesz: Balogh Eszter (Marcipán Fitness SE) 2.

Tollaslabda. Kőrösi Ágnes (Érdi VSE) 1., Pytel Gergő (Multi Alarm SE) 1.

Torna. Szertorna: Mészáros Krisztofer (Győri AC) 2., Kovács Zsófia (Dunaújvárosi Központi SE) 6.; aerobik: Mazács Fanni (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 4., Bali Dániel (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 8.; akrobatikus torna: Bernáth Dorina, Stattner Noémi női páros (Balance Akrobatika és Torna Club) 2.; gumiasztal: Vincze Ákos (DKSE) 2.

Triatlon. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1., Bragmayer Zsanett (Team Újbuda SE) 4.

Úszás. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 4., Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 1.; nyílt vízi: Rasovszky Kristóf (Balaton Úszó Klub Veszprém) 4., Olasz Anna (Szegedi Úszó Egylet) 4.

Vitorlázás. Vadnai Jonatán (Balatonfüredi Yacht Club) 1., Érdi Mária (Magyar Villamos Művek Sportegyesület) 10.

Vívás. Szilágyi Áron (Vasas SC) 7., Pusztai Liza (BVSC-Zugló) 3.

Vízilabda. Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo) 1., Parkes Rebecca (Tigra-ZF-Eger) 1.

