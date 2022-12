A sajtóbejáráson kiderült, a Sóstói úti MARSO Tenisz Centrum járdái új térkőburkolatot kaptak és egy modern öntözőrendszert építettek ki a szakemberek. A 3-as, a 9-es, a 10-es és a 11-es pályákon kicserélték a kerítésoszlopokat, valamennyi lelátó új ülőkét kapott. Az 1-es pálya világítását modern, LED-es technológiájú lámpatestekkel korszerűsítették, ahogy a 4-es és az 5-ös pályának is új a megvilágítása.

– A MARSO Tenisz Centrum Egyesület 2017 végén azzal a céllal vette át a tenisz centrum üzemeltetését, hogy Nyíregyháza a hazai tenisz világában is kivívja az országos hírnevet. Azóta folyamatosan azon dolgozik az egyesület, hogy a megyeszékhely teniszkedvelői méltó környezetben sportolhassanak – mondta lapunknak Poroszka Norbert, az egyesület elnöke. Hozzátette, az utánpótlásképzésre is odafigyel az egyesület, közel ötven fiatal teniszezik náluk, illetve egy másodosztályú felnőtt csapatot is versenyeztetnek.

Poroszka Norbert kiemelte, jövő nyáron Nyíregyházára szeretnének hozni egy 15 ezer dollár összdíjazású férfi ITF-versenyt is, ez is emelné az egyesület presztízsét.

A pénteki bejáráson részt vett Nyíregyháza polgármestere. Mint azt dr. Kovács Ferenc elmondta, remek az együttműködés a MARSO Tenisz Centrum Egyesület és az önkormányzat közt, az egyesület jó gazdája a városi tulajdonban lévő területnek, így a gyümölcsöző együttműködés a jövőben is folytatódik.

TG