A megyei II. osztály GÉMTECH csoportjának bajnokaként szerzett jogot a Nyírbéltek arra, hogy a 2022-2023-as szezonban már a Nyír-Wetland megyei I. osztályban induljon. Újoncként pedig nem is vallott szégyent, ősszel odahaza veretlen maradt, így az előkelő hatodik helyről várja a tavaszi folytatást.

Koncepcionálisan igazoltak

– A másodosztályú bajnokcsapat gerince egyben maradt, mindössze három-négy ember távozott, az ő helyükre érkeztek új játékosok. Nem neveket akartunk igazolni, hanem olyanokat, akikben ott a bizonyítási vágy, győzni akarnak és elfogadják azt a koncepciót, amit a Nyírbéltek képvisel – emlékezett vissza Körmös Miklós vezetőedző. – Újonc csapatként a tisztességes helytállást tűztük ki, a keret ismeretében azonban mertünk nagyot álmodni, így az első nyolc hely elérését céloztuk meg. Ezt ősszel sikerült is teljesíteni, ennek pedig nagyon örülünk, ezért nagy gratuláció illeti a fiúkat, hiszen ez komoly teljesítmény.

A csapat a Nyíregyháza II. legyőzésével indította a szezont, majd beleszaladt egy súlyos vereségbe a Csenger otthonában. Habár idegenben nem mindig úgy alakultak a dolgok, ahogyan azt a vezetőség szerette volna, de odahaza verhetetlennek voltak, aminek meg is lett az eredménye.

– Elismerést érdemel, hogy a bajnoki címre hajtó, meghatározó csapatokat sikerült otthon megvernünk. Többször felálltunk a padlóról, a Kemecse ellen 0–2-ről fordítottunk, de az Újfehértóval szemben is vert helyzetből nyertünk. Természetesen voltak gyengébb mérkőzéseink is, példának okán a Nagyhalász elleni fiaskót említeném, amikor a nem megfelelő hozzáállás miatt beleszaladtunk a nyitott bicskába. Az idő előrehaladtával a srácokban egyre nagyobb motivációt okozott a hazai veretlenség megőrzése, erre pedig lehetett építeni. Az eredményeinket csapatként értük el, mindössze Ricsei Ferencet szeretném kiemelni, aki közel az ötvenhez is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, le a kalappal előtte – folytatta a tréner.

Januárban kezdik a felkészülést

A lehető legjobbkor jön a pihenőidőszak a játékosok részére, hisz az őszi szezon utolsó fordulóira kezdtek elfogyni, elég sok kisebb-nagyobb sérülés hátráltatta a munkát.

– Minimális változás várható a keretben, sajnos a sérülések, valamint a munkahelyi elfoglaltságok miatt erősítenünk kell - zárta mondandóját a mester. A felkészülés január első felében kezdődik, hiszen február 18-án már a Nyíregyháza II. vendégeként lépnek pályára.

Nyírbélteki számok

Őszi végeredmény

6. hely 15 9 1 5 27-24 28

Hazai pályán

3. hely 8 7 1 - 22-10 22

Vendégként

11. hely 7 2 - 5 5-14 6

Házi góllövőlista: 9 gólos: Szabó Steven. 6 gólos: Fleisz Zsolt, Jónucz Dániel. 2 gólos: Bákai Balázs. 1 gólos: Nemes Zoltán, Orosz Engelbert, Sárga Zsolt, Szabó Ádám.