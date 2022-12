Az előző szezonban végletekig kiélezett végjátékot követően maradt le az első helyről és ezzel a feljutásról a megyei másodosztály Gémtech csoportjában a Csengersima. Volkán Roland játékos-edző gárdája az utolsó fordulóban Ópályiban játszott döntetlent, míg a Nyírbéltek Szatmárcsekén gálázott, ezzel megváltotta jegyét a megyei első osztályú szereplésre. A szatmáriak azonban nem tettek le szándékukról, továbbra is a bajnoki cím megszerzése és a feljutás a céljuk. Ennek megfelelően összeszokott csapatukat három játékossal tovább erősítették, Szatmárcsekéről Algács Márk és Algács Edgár, Tisztaberekről pedig Tóth János érkezett.

A csapat nem is hagyott kétséget afelől, hogy komolyak a szándékai, az első öt mérkőzésüket magabiztosan megnyerték, aztán egy gólokban gazdag mérkőzésen kikaptak Fehérgyarmaton. Ez azonban nem szegte kedvüket, a következő fordulóban nyolcat rúgtak a Szatmárcsekének, de a Milota sem úszta meg kevesebbel. Közben rangadót veszítettek Vámosorosziban, a félszezont pedig a Tisztaberek elleni döntetlennel zárták. Ezzel a teljesítménnyel a Vámosoroszival azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel a tabella éléről várják a folytatást.

– Nyáron igen korán kezdtük a felkészülést, sok edzőmeccset játszottunk amely meghozta a gyümölcsét a szezonban. Nagy lendülettel indultunk, a közepén elfáradtunk, a szezon végére pedig alábbhagyott lendületünk, meg az is igaz, hogy azok a csapatok akik nem tudtak körülményeik és adottságaik miatt megfelelően felkészülni, a szezon közepére jöttek bele a játékba – kezdte értékelést Volkán Roland.

– Végül is a gólkülönbségünknek köszönhetően előkelő helyen tudtunk végezni az őszi szezonban. Ami így is történelemnek számít Csengersimán. Azonban ezt nem kell túlértékelni, annál is inkább, mert a Vámosoroszit csupán gólarányunknak köszönhetően előzzük meg. Ezen kívül kis is kaptunk tőlük, valamint a másik riválisunk, a Fehérgyarmat is legyőzött bennünket – fogalmazott a játékos-edző, aki előre is tekintett. – Sorsolásunk viszont szerencsés, mert ezek a csapatok hozzánk látogatnak majd, de van több jó csapat, aki bármikor képes lehet meglepni minket hiszen Kocsordra, Nyírvasváriba is vendégségbe megyünk. Szóval van még tennivalónk bőven, tavasszal tehetjük teljessé teljesítményünket. A magam nevében köszönök minden segítséget, amit a csapat kapott az idényben. Minden segítőnknek, szurkolóknak, minden kedves csengersimainak sikerekben gazdag új esztendőt kívánok – zárta Volkán Roland.

Őszi végeredmény

1. hely 12 9 1 2 50-18 28

Hazai pályán

1. hely 6 5 1 - 23-4 16

Vendégként

2. hely 6 4 - 2 27-14 12

Házi góllövőlista. 22 gólos: Dávid Róbert. 6 gólos: Ilbán Mihály. 5 gólos: Tóth Ferenc. 3 gólos: Algács Márk, Horváth Tamás, Orosz Ferenc, Volkán Roland. 2 gólos: Algács Edgár. 1 gólos: Asztalos Gergő.