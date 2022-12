A Hübner Nyíregyháza BS szombat este már Darko Radulovic vezetésével állt ki a Budapesti Honvéd elleni idegenbeli mérkőzésre. Jordan Williams játéka sérülés miatt kérdéses volt – ez, és az új mester elképzelései is közrejátszhattak abban, hogy szokatlan felállásban kezdtek a vendégek.

Jó védekezésekkel indítottak a Cápák, ám a Honvéd sem teljesített rosszabban hátul, ráadásul a hazaiak hamarabb elkapták a fonalat támadásban, betaláltak kintről, és rohanni is tudtak (15–0). Hat perc elteltével született meg az első nyíregyházi kosár, Bazsó Brúnó faulttal együtt dobott ziccert, majd Darius Perry bevágott egy hármast. A Hübner tíz nullás futással visszajött a meccsbe, a negyed utolsó másodpercében pedig DeMarco Dickerson ziccerével egy labdabirtoklásnyi különbségre zárkózott.

A második játékrészt is a fővárosiak kezdték jobban, Perry tartotta életben a reményeket. Akadtak szép momentumai a vendéggárdának, ilyen volt Mokánszki Máté 2+1-es akciója, de a védekezéssel és a lepattanózással meggyűlt a baja a Blue Sharksnak. A negyed második felében beállt Jordan Williams, aki azonnal beköszönt egy kosárral, majd faulttal együtt is betalált. Már a vezetésért is támadott a Nyíregyháza, de elrontotta az akcióját és azonnal kapott egy hármast. A félidei eredmény így is sokkal jobban nézett ki, mint a meccs eleje, így bizakodhattunk.

Újabb rossz negyedkezdéssel beállt a kilencpontos különbség. A Cápák futottak az eredmény után, de buta hibákat követtek el támadásban, a védekezés pedig sehogy nem állt össze. Tizenegy pontos hátárnyból indították a záró etapot, de azonnali zárkózás helyett csak tovább nőtt a különbség (72–58). Mínusz tizennégynél Kass Balázs tört be egy kettesért, majd Fazekas Csaba triplája nagyon jókor jött.

Öt perccel a vége előtt kezdődött el a roham! Perry hármas után faulttal együtt dobott kettest, jó védekezést követően pedig Dickerson harcolt ki faultot és értékesített két büntetőt (75–75).

Sztefan Mijovics lélekromboló triplájára Perry válaszolt, majd 80–80-nál jól védekeztek a nyíregyháziak. Bazsó Brúnó bedobott két büntetőt, így 1:37-tel a vége előtt először vezettek a Cápák a meccsen. Az utolsó perchez érve Demeter Attila emberről vágott be hármast és fordított. Dickerson válaszolt távolról, így az utolsó fél percet előnyből várta a Blue Sharks (83–85). A Nyíregyháza kivédekezte a Honvéd akcióját, Perry pedig két büntetővel növelte az előnyt, majd az utolsó másodpercekben sem hibázott hátul a venégalakulat, ami azt jelenti, hogy a Cápák megszerezték első győzelmüket a szezonban!

Kosárlabda: férfi NB I/A, 11. forduló

Budapesti Honvéd SE–Hübner Nyíregyháza BS 83–87 (19–16, 27–26, 21–14, 16–31)

Budapest, Ludovika Aréna, v.: Papp, Lengyel, Pozsonyi.

Honvéd: Mijovics 16/6, Tanoh Dez 16/9, Simon 14/3, Demeter 19/12, Peringer 4. Csere: Völgyi 4, Sherman 7/3, Hajdu 3/3, Kopácsi. Vezetőedző: Baksa Szabolcs.

Nyíregyháza: Perry 39/15, Kass 4, Dickerson 11/3, Szobi, Henderson 5/3. Csere: Bazsó 5, Mokánszki 5, Fazekas 11/6, Williams 7. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 6. perc: 15–0, 8. p.: 15–10, 10 p.: 19–16, 13. p.: 29–20, 15. p.: 33–29, 18. p.: 38–37, 20. p.: 46–42, 21. p.: 51–42, 24. p.: 54–48, 27. p.: 63–50, 32. p.: 72–58, 37. p.: 75–75, 39. p.: 80–82, 40. p.: 83–82.