A Hübner Nyíregyháza BS szerda este az év utolsó mérkőzésén lépett pályára Sopronban. Mindkét csapat nehezen lendült játékba, közel négy percig Jordan Williams palánk alatti akciójából született az egyetlen mezőnykosár. A hazaiak kapták el hamarabb a fonalat, jó védekezésre építve rohanni tudtak és elléptek kilenc ponttal. DeMarco Dickerson ziccere négyperces vendég kosárcsendet szakított meg, majd ő fejezte be a negyedet is egy szép közelivel (16–12).

Ha rendeződött a Cápák védelme, stabilak voltak hátul, ám támadásban nagyon sokat hibáztak, ami előbb-utóbb lehetetlenné tette a jó védekezést is. A második negyed derekán, hatpontos hátrányban (26–20) esett szét teljesen a Blue Sharks. Míg Darius Perry pihent, a nyíregyházi csapat eladta a labdákat, egymást követő támadásokból még csak dobásig sem jutott, a soproniak így átrohantak ellenfelükön és a félidő végére nagy előnybe kerültek (42–20).

A játék képe a folytatásra sem változott, ekkor már a szerencse is a Sopron mellett volt, Barnett hármasa például nagyjából 10 méterről, emberről esett be a támadóidő utolsó másodpercében. Ezen a napon egyszerűen semmi nem jött össze a Cápáknak, amit a hazai gárda ki is használt, folyamatosan növelte a különbség, így súlyos vereséget szenvedett a Nyíregyháza.

Kosárlabda: NB I/A, 13. forduló

Sopron KC–Hübner Nyíregyháza BS 90–49 (16–12, 26–8, 25–14, 23–15)

Novomatic Aréna, v.: Benczur, Nagy, Győrffy.

Sopron: Joseph 19/3, Shine 16/9, Valerio-Bodon 11/3, Barnett 17/3, Durham 10. Csere: Jones 5/3, Molnár 4, Sitku 2, Csendes 3/3, Supola 3/3, Schöll, Csátaljay. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

Nyíregyháza: Perry 17/3, Kass 3, Szobi, Bazsó 2, Williams 12. Csere: Dickerson 8, Mokánszki 4, Henderson, Fazekas 3/3, Kiss. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 2–5, 7. p.: 14–5, 11. p.: 16–14, 14. p.: 26–20, 22. p.: 46–20, 27. p.: 61–28, 33. p.: 79–36, 36. p.: 84–42.