Az előző idény rosszul kezdődött, majd rosszul is zárult Nagykállóban, a csapat így is négy együttest maga mögött tudhatott a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság Pannónia Zrt. csoportjában. Nyáron érkezett erősítés, így a csapat nagyobb célokkal vághatott neki a 2022–2023-as évadnak. Talán még az előzetes vágyakat is felülmúlta az őszi szereplés, Homann Richárd együttese ugyanis az élen telel.

– A szezon előtt nem fogalmaztuk meg célként, hogy konkrétan milyen helyezést érjünk el, de a nyári igazolásainkkal jó keretet alakítottunk ki és ahogy felmértük a többi csapatot, titkon bíztunk benne, hogy jól szerepelhetünk – értékelte az őszi produkciót az edző. – A Kótaj és a Tiszavasvári az előző idényben is erős volt, a Szakolyról is tudtuk, hogy rutinos brigád. Szerettünk volna ezekhez a csapatokhoz, vagyis az élmezőnybe tartozni és beleszólni a versenyfutásba.

– Télen kerültem Nagykállóba, az volt a legfőbb célom, hogy alakítsunk ki egy jó hangulatú öltözőt, mert amatőr szinten ez az egyik legfontosabb – beszélt arról a tréner, szerinte minek köszönhető a jó szereplés. – Úgy szoktam mondani, hogy három dologra van szükség: a kis pénz és a kis eredmény meglegyen, valamint együnk-igyunk. Ez most abszolút rendben van a csapatnál, az új igazolások is beilleszkedtek, nagyon jó a társaság.

A Kálló kettő híján az összes bajnoki mérkőzését megnyerte, így több meccsre is büszke lehet az edző.

– Hál’ istennek elég sok győzelmet szereztünk, nehéz kiválasztani, melyik volt a legjobb mérkőzésünk. Ha mondanom kell egyet, talán a második fordulóban játszott, Szakolyban aratott győzelmünket emelném ki. Tudat alatt lehetett egy kis presztízse is a találkozónak, mert a hazaiaknál sokan Nagykállóban futballoztak az elmúlt években. Hozzáállásban, élességben és eredményben is jól nézett ki az a meccs – tette hozzá Homann Richárd.

Az edző szerint télen nem várható nagy változás a csapatban. Mint mondja, igyekeznek minél több mérkőzést megnyerni, továbbra sem kimondott cél a bajnoki cím, de örül neki, hogy olyan vezetősége van az együttesnek, amiért érdemes dolgozni. MK

Labdarúgás: megyei II. osztály, Pannónia Zrt. csoport, nagykállói mutatók

Őszi végeredmény

1. hely 12 10 1 1 39-14 25

Hazai pályán

1. hely 7 6 - 1 21-5 18

Vendégként

3. hely 5 4 1 - 8-9 13

Házi góllista. 12 gólos: Nagy Zsolt. 11 gólos: Marozsán Mihály. 9 gólos: Sipos Balázs. 2 gólos: Simon István. 1 gólos: Kiss Gergő, Mondok Dávid.