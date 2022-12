A Kállósemjén új néven ugyan, de a második szezonját kezdte meg az NB II. Észak-keleti csoportjában. A csapat eddig is Újfehértón edzett és a bajnoki mérkőzéseinket is itt játszotta, ettől az évtől a város lett az egyik fő támogatójuk, ezért változtatták meg a nevünket.

Bécsi János csapata nyári szünetben alapos vérátömlesztésen esett át.

– A régiek közül négyen, öten maradtak meg, különböző okok, betegség, sérülés miatta és szezon közben is volt lemorzsolódás, így megfogyatkozva fejeztük be az előző bajnokságot. Nyáron pedig több játékos is távozott tőlünk, Tóth Máté Gyarmaton, Krisztián Zsolt Tiszavasváriban, Bod Bence Kisvárdán folytatja, Bereznai Erik pedig külföldön vállalt munkát – mondta Bécsi János.

A szakvezető elmondta, hogy a távozók helyére érkezett Ötvös Tamás, Nyeste Richárd, Juhász Zoltán, Bihari Bence, Pál Tamás, Veres Bálint, Kiss Márk, de azt is elárulta, hogy pár játékossal még folyamatban vannak a tárgyalások. Az új igazolások ellenére a csapat az osztályban egyedüliként, pont nélkül zárta a bajnokság első szakaszát.

– A nyáron sikerült egy olyan keretet összerakni, amellyel úgy véltük, hogy megcélozható a mezőny közepe. Sajnos azonban a rajtra kidőlt két meghatározó játékosunk is, Ötvös Tamás, aki az előző szezonban az osztály gólkirálya volt, illetve a védekezés oszlopos tagja, Havel Krisztián, ez rá is nyomta a bélyegét a szereplésünkre. A rutinos Juhász Zoltánnak is kiújult a sérülése, így rá csak két mérkőzésen tudtunk számítani. Munkahelyi és tanulmányi okok miatt további három játékosunk szállt ki menet közbe, ezeket a veszteségeket nem tudtuk menet közben pótolni. Így a felnőtt keretünket a saját másodosztályú ifjúsági csapatunkból töltöttük fel. Rájuk azonban még csak részfeladatokat tudtam bízni, hiszen a felnőtt mérkőzések előtt, ők még korosztályos találkozót játszottak. Ettől függetlenül voltak olyan mérkőzéseink, amelyeket meg kellett volna nyernünk, de rövid volt a kispadunk, így sorra buktuk el a végjátékokat – értékelt Bécsi János.

A játékos-edző azonban azt sem hallgatta el, hogy bizony jó párszor előfordult, hogy a felnőtt játékosok nem megfelelően teljesítettek, mint mondta, nem elég csak a mezt felküldeni a pályára, néha bele is kell bújni.

Az Újfehértó KSZSE január első hetében kezdi meg felkészülését a folytatásra.

Őszi végeredmény

12 11 - - 11 277-360 0

Hazai pályán

5 - - 5 123-149 0

Vendégként

6 - - 6 154-211 0

Házi góllövőlista. 60 gólos: Pál Tamás. 57 gólos: Horváth Bendegúz. 32 gólos: Barabás Bence László. 24 gólos: Imre Csaba. 18 gólos: Barta Dávid. 16 gólos: Bakó László. 13 gólos: Halmos Balázs. 10 gólos: Ötvös Tamás. 8 gólos: Gyurina Dávid. 6 gólos: Miski Zoltán, Nyeste Richárd. 5 gólos: Nagy Zsolt, Bécsi János. 4 gólos: Varga Máté. 3 gólos: Hegedűs Gergely, Barta Attila, Vizi Gábor. 2 gólos: Pálfy Zalán. 1 gólos: Juhász Zoltán, Vas Márk Kende.