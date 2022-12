A Nyír-Wetland megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot megnyerő Nyíregyháza Spartacus II. új szakmai stábbal vágott neki az idénynek. A karmesteri pálcát Huszák Gézától Tudja Dávid vette át. A csapat ugyan elvérzett az osztályozón, nem jutott fel az NB III.-ba, az egyesület mégis sikeresnek ítélte meg a szezont, hiszen több játékosuk is felkerült az első csapathoz, vagy más magasabb osztályú gárdában szerepel.

– Abból a társaságból Szabó Bálint az UTE-ban játszik rendszeresen, Pataki Bence a felnőtt keretünk tagja, Szondi Levente, Sztankó Dávid és Sógor Csaba Sényőn fejlődnek tovább. Panyi Attila a szintén NB III.-as Hatvanban játszik, de Oláh Benjámin is bemutatkozott már az NB II.-ben, illetve Kardos Kevin is pályára lépett az NB II.-es csapatban Magyar Kupa mérkőzésen. Ezeket a játékosokat pótolni kellett nyáron, mivel tartalékcsapat vagyunk, ezért nem igazolással oldottuk meg, hanem a saját utánpótlásunkból. Mindig a következő korosztályból választjuk ki a legügyesebbeket és próbáljuk beintegrálni őket a felnőtt labdarúgásba – magyarázta Tudja Dávid.

A szinte újjáalakult csapat nem is vallott szégyent, harminc pontot gyűjtve a negyedik helyen vonulhatott pihenőre. A szép győzelmek mellett becsúszott egy-két vereség is, de a szakember azt mondja, hogy az eredménynél vannak fontosabb dolgok is a csapat életében.– Elsődleges feladatunk a játékosok felépítése, minél hamarabb olyan állapotba hozni őket, hogy meg tudjanak felelni a magasabb osztályú követelményeknek. Elsősorban az NB II.-es gárdánknak nevelünk játékosokat.

A mögöttük hagyott idényről a szakember elmondta, hogy minden mérkőzésen a győzelem igényével léptek pályára, de az eredmény mellett fontosnak tartották, hogy jól is játszanak és dominálják a kilencven percet.– Nem az a célunk, hogy célfutballal gyűjtögessük a három pontokat, mert az nem szolgálná a fiatalok fejlődést. Minden mérkőzésen arra törekedtünk, hogy tudatosan felépített kreatív futballal rukkoljunk elő. A felnőtt szakmai stábbal szorosan együttműködve dolgozunk, az idény során különböző játékrendszereket alkalmazva léptünk pályára. Ezeket tanulni kell, és sokat ismételni, hogy tökéletesen tudják alkalmazni.

A „kis” Szpari december 9-éig edzésben marad, aztán két hét szünet következik, majd egyéni edzésterv alapján dolgoznak a játékosok, január első hetében pedig elkezdik a közös munkát a folytatásra. Az előzetes tervek szerint a felkészülés alatt csak magasabb osztály csapatokkal játszanak majd edzőmérkőzéseket.

Őszi végeredmény

4. 15 9 3 3 30-13 30

Hazai pályán

5. 7 4 2 1 12-6 14

Vendégként

2. 8 5 1 2 18-7 16

Házi góllövőlista. 8 gólos: Oláh Benjámin. 6 gólos: Torkos Máté Bendegúz. 2 gólos: Myke Ramos, Girdán Levente, Hunyadi Bence, Tangel László. 1 gólos: Artner Dávid, Batta Gergő, Erdei Martin János, Kardos Kevin, Kovács Ádám Tibor, Pataki Bence, Szerető Krisztofer, Tagai András.