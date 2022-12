Az év utolsó idegenbeli mérkőzésén szerdán a Győr vendége lesz a Kisvárda Master Good SE csapata. Az esélyekről kár is beszélni, hiszen szinte elképzelhetetlen, hogy a szabolcsiak ponttal, netán pontokkal térjenek haza a kisalföldi túráról. A vendéglátók céljai ebben a szezonban is változatlanok: megnyerni a Magyar Kupát és a magyar bajnokságot, illetve minimum bejutni a Bajnokok Ligájának négyes döntőjébe. Ennek megfelelőek voltak ezúttal is az igazolásaik, hiszen Laura Glauser helyére sztárkapus jött a dán Sandra Toft személyében és visszatért legnagyobb sikerei színhelyére Yvette Broch. Szintén másodjára szerepel a győrieknél a nehéztüzér, Ana Gros és csatlakozott a csapathoz egy újabb átlövő is a dán Line Haugsted személyében. Az évekig megszokott olajozott gépezet azonban ebben a szezonban akadozni látszik, a Bajnokok Ligájában a Metz elleni hazai mérkőzés mellett a Rapid Bucuresti idegenbeli találkozójukat is elveszítették, a magyar bajnokságban pedig a Ferencváros otthonából távoztak pont nélkül. Mindezektől függetlenül a szerdai meccs végkimenetele nem lehet kétséges. A Kisvárda vezetőedzője is tisztában van ezzel, mégsem utaznak feltett kézzel.

– Ezen a mérkőzésen az elsődleges feladatunk az lesz, hogy önmagunk szintjén a maximálishoz közeli teljesítményt nyújtsuk. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég Győrben – kezdte érdeklődésünkre Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Azt kértem a lányoktól, hogy ne ijedjenek meg, élvezzék a mérkőzést. Megfelelő magabiztossággal játszanak mind támadásban, mind védekezésben és visszarendeződésben. Egyénileg és csapatszinten is olyan motivációval kell pályára lépnünk, hogy közel legyünk tudásunk legjavához, esetleg meghaladjuk azt, ezzel késztetve a Győrt egy jó teljesítményre.

A Győr hétvégén viszontagságos utazást követően jutott el Podgoricába. Ambros Martín csapata eredetileg pénteken érkezett volna meg Podgoricába, a szombati, Buducsnoszt elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés helyszínére, azonban az időjárás közbeszólt, így vissza kellett fordulnia a repülőnek. A magyar kézilabdacsapat így szombaton újra nekivágott Bécsből az útnak. Aztán csak a meccs előtti órákban a helyszínre érve a hazaiaktól kapott kölcsönszerelésben arattak kétgólos győzelmet.

– Ezek a játékosok utaztak már annyit, oldottak már meg annyi váratlan helyzeten, hogy szerdán már nem lesz bennünk, így nem gondolom, hogy ez befolyásolná a mérkőzést, vagy bármiféle előnyt jelentene a számunkra – reagált a felvetésre Bakó Botond. – Az elmúlt három egymás elleni találkozón a vereségek ellenére jó teljesítményt nyújtottunk. Bár hosszú buszozás után lépünk majd pályára, bízom benne, hogy fel tudjuk venni a ritmust és ezúttal is jó meccset játszunk a Győrrel.