Egy 8–4-es gólzáporos idegenbeli győzelemmel kezdte a 2022-2023-as idényt az Újdombrád csapata, amely aztán sorozatban hét győzelemig meg sem állt, összességében pedig mindössze kétszer kapitulált – a Gergelyiugornya és az Ajak otthonában. Mindezek eredményeképpen nem meglepő, hogy a megyei másodosztály Nyírerdő csoportjának élén telel.

A cél az első öt hely valamelyike

– Jelentősebb játékosmozgást nem terveztünk a nyáron és nem is szerettük volna túlságosan megbontani a keretet, mivel az előző szezonban is elég jól szerepeltünk – kezdte értékelését Balla János, az Újdombrád vezetőedzője. – Azért mindig kell egy kis vérfrissítés, ennek keretében öt labdarúgó érkezett és ugyanennyi távozott. A tavalyi eredmények ismeretében és annak a tudatában, hogy sikerült még inkább erősödni, a vezetőség azt határozta meg elvárásként, hogy az első ötben zárjunk. Azért én titokban bíztam benne, hogy a dobogón végezhetünk ősszel, viszont az még engem is meglepett, hogy a tabella élén telelünk, bár tegyük gyorsan hozzá, megérdemelten lettünk elsők.

A csapat előnye mindössze két pont a nagy rivális Gergelyiugornya előtt, így az Újdombrád vezetősége nem is szeretne nyomást helyezni az övéire, a sikerek ellenére nem teszi magasabbra azt a bizonyos lécet, változatlanul az első öt hely valamelyikének elérése a feladat.

Hét győzelemmel kezdtek

– Továbbra is úgy készülünk, hogy az első öt hely valamelyikén kell végeznünk, bár azért titokban már mindenkiben felcsillant annak a lehetősége, hogy miért ne lehetne a szezon végeztével a miénk a legfényesebben csillogó érem. Egyelőre azonban maradunk az első ötnél, aztán, ha a csapat ugyanúgy teljesít, mint ősszel, akkor talán egy kimagasló eredményt is elérhetünk – folytatta a mester.

– Remekül kezdődött az idény, nem kellett túl sokat várnunk az első jól sikerült meccsünkre, hisz rögtön gólzáporos győzelmet arattunk a Tiszakanyár otthonában. Ezt követően viszont majdnem jött a negatív pofon, hisz Szabolcsveresmarton olyannyira kellemetlen szituációba kerültünk, hogy a szünetben már 3–0-ra vezetett az ellenfél, sőt ez a 72. percig ki is tartott. Onnantól viszont nagyon jól futballoztunk, ledolgoztuk a három gólos hátrányunk, sőt az utolsó percekben a győztes találatot is megszereztük. Ez az összecsapás olyan lendületet adott a csapatnak, hogy ezt követően hét győztes meccsig meg sem álltunk. Negatívum talán az ajaki mérkőzés, bár az sem nevezném igazán negatívumnak, hisz tudtuk, hogy egy két méter feletti centerrel kell megmérkőznünk, aki amúgy is jó futballista, ráadásul most még jó napot is fogott ki, de erről a Gergelyiugornya is tudna mesélni. Ez egy kellemetlen vereség volt, hisz készültünk a feladatra, de nem tudtuk megoldani azt. Viszont nincs elfelejtve a történet, tavasszal odahaza revansot veszünk majd.

A csapat januárban kezdi a felkészülést, a megyei másodosztály tavaszi küzdelmei március elején folytatódnak.

Egy malac bánta

– Egy tizenhárom órás záróbankettel búcsúztattuk az őszi szezont, ezt egy malac bánta, de mindenki nagyon jól érezte magát, kiváló csapatépítő esemény volt, ami jó alapot biztosíthat a tavaszi folytatáshoz. Játékosmozgást nem tervezünk, bár ezt nem lehet így előre kijelenteni, mivel olyan jelentkező biztos, hogy lesz, aki szívesen játszana Újdombrádon – zárta gondolatait a tréner.

Újdombrádi mutatók

Őszi végeredmény

1. hely 13 10 1 2 41-20 31

Hazai pályán

1. hely 6 5 1 - 18-6 16

Vendégként

1. hely 7 5 - 2 23-14 15

Házi góllövőlista. 10 gólos: Mátrai Norbert. 7 gólos: Tóth Norbert. 6 gólos: Balla Krisztián, Tóth Ákos. 3 gólos: Mikó Levente. 2 gólos: Oláh Levente, Sinka Dávid. 1 gólos: Bilecz József, Kocsi Márk, Lakatos Zoltán, Méhész Benjámin.