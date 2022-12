December 20-án, kedden a Tiszaföldvár–Nyírség FC mérkőzéssel zárult a a férfi Futsal NB II. Keleti csoportjának tizenötödik fordulója. A hazaiak Juhász Zsombor révén már a negyedik percben betaláltak, amire szinte azonnal jött is a szabolcsi válasz. Ez a koreográfia ismétlődött meg a tizenötödik, majd a tizenhatodik percben is. A fordulást követően Tóth Ádám és Budaházi Levente góljaival úgy tűnt, hogy a Nyíregyháza akarata érvényesül, de feltámadt a Földvár, amely a 28. és a 40. perc között négyszer is bevette a vendégek kapuját, így végül 7–5-re megnyerve az összecsapást.

– Köszönjünk, hogy ide elutazhattunk, ezek után követjük a többi csapat példáját nem fogunk többet eljönni. Megértem a szurkolást, de azt nem tudom elfogadni, hogy a játékosainkat anyázzák, a lelátóról meg köpködnek. Ennek a meccsnek sajnos nem volt sportértéke. A Nyírség csapat tagjaira nem lehet panasz, ők mindent megtettek, de sajnos, ha holnapig itt vagyunk, akkor se tudjuk elvinni a három pontot a játékvezetésnek köszönhetően. Én megértem a hazai pálya előnyét, de amikor egyértelmű góltól, egyértelmű bűntetőtől, és egyértelmű piros laptól fosztják meg a csapatot az már mindenen túl tesz. Még egyszer gratulálok a szurkolóknak, és a játékvezetésnek. Ilyenkor bánja az ember, hogy nem vette fel senki sem ezt a mérkőzést – mondta a lefújást követően Tóth Erik.

Tiszaföldvár SE–Nyírség FC 7–5 (3–3)

Tiszaföldvár, Homoki Általános Iskola Sportcsarnok, v.: Kakuk (Minda, Aczél).

Tiszaföldvár: Légrádi – Sindel, Balla, Ficsor, Szabó. Csere: Gerhát, Székely, Bozsó, Benedek, Hevesi-Tóth, Sipos, Hunya, Juhász.

Nyírség: Budaházi M. – Budaházi L., Pekk, Domokos, Tóth Á. Csere: Boda, Dufla, Tóth Cs.

Gól: Juhász (4., 37.), Balla (15.), Sindel (16., 28., 34.), Szabó (40.), ill. Tóth Á. (4., 23.), Tóth Cs. (16.), Domokos (18.), Budaházi L. (26.). Edző: Tóth Erik.

A tabella állása:

1. Csenger 14 10 2 2 79-45 32

2. Tiszaföldvár 14 10 1 3 81-41 31

3. Maglód 13 10 - 3 80-30 30

4. Kincsem Futsal 14 7 2 5 78-72 23

5. Kistarcsa 13 7 1 5 69-60 22

6. Szeged 13 6 - 7 55-70 18

7. Gyöngyös 14 6 - 8 68-97 18

8. Dunakeszi 13 5 2 6 59-55 17

9. Nyírség 13 3 1 9 51-73 10

10. Gyulaháza 13 3 - 10 54-85 9

11. Miskolc 14 2 1 11 49-95 7