Az év utolsó idegenbeli meccsén a Győr vendége volt szerdán a Kisvárda Master Good SE. A találkozó esélyesei természetesen a hazaiak voltak. Tisztában volt ezzel a szabolcsi csapat is, ennek ellenére megilletődöttség nélkül kezdtek, felvették a tempót Ambros Martín együttesével. Bátran felvállalták a helyzeteket, Karnik Szabina góljával a vezetést is megszerezték. Aztán Sandra Toft is belemelegedett, a dán kapus védéseit követően kiütközött a sebességkülönbség, lerohanás gólokkal növelték előnyüket Stine Oftedalék. Gros büntetőjével már három volt közte, ekkor Bakó Botond kikérte első idejét. A rövid pauza jót tett Sápi Grétáéknak, megállították a győri rohanást. Még arra is volt erejük, hogy remekbe szabott támadásokat vezessenek, élményszámba ment Siska Pálma, majd Veronika Habánková bombája, de lerohanásból Alekszandra Sztamenics is betalált majd Udvardi Laura szélső befutásból lopta a távolságot. A Kisvárda az egygólos hátrányért is támadhatott, a lehetőség azonban kimaradt. A játékrész utolsó harmada a sebességet váltó hazaiaké volt, így nyolc gólos hazai vezetéssel vonultak pihenőre a felek.