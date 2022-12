Ahogy arról korábban már több alkalommal is beszámoltunk, a nem is olyan régen alakult Szabolcs Ifjúsági Kézilabda Egyesület (röviden SZ.I.K.E.) az elmúlt egy-másfél évben több ízben szervezett kézilabda-tornát a megyei férfi csapatoknak. Ezek a rendezvények azért is voltak fontosak, mert már második éve nincs a megyében férfi bajnokság, sőt, az ide szezonban a női versenysorozatot sem sikerült megrendeznie a megyei kézilabda-szövetségnek.

A napokban a SZ.I.K.E. újra „összetrombitált” egy minitornát, a hívó szóra pedig most női csapatok is érkeztek.

–Már tavaly is azt tapasztaltuk, hogy van igény ezekre a tornákra. A közelmúltban hitelesített nyírpazonyi sportcsarnokban három női, a Tiszavasvári SE, a Csenger VKC és a HNK Nyíregyháza, illetve három férfi csapat, az Ópályi, a Tiszavasvári SE és mi, a SZ.I.K.E. játszott baráti hangulatú mérkőzéseket. A meccsekre összességében közel kétszáz megyei kézilabdabarát látogatott ki, azt gondolom, a szórakozás biztosított volt. Többektől hallottam a rendezvényen: “na, látjátok, erről kellene szólnia a sportnak”! Talán ezek voltak azok a szavak és érzések, ami miatt kitaláltuk ezt az egészet és reményeink szerint folytatjuk a mostanihoz hasonló sportbaráti találkozók megszervezését és továbbra is együtt tartjuk a megyei kézilabda kedvelőit – mondta lapunknak a házigazda SZ.I.K.E. csapatának képviseletében Türk Ferenc. Kiemelte, óriási köszönet jár anyírpazonyi önkormányzatnak, aki otthont adott a rendezvénynek, a résztvevő csapatoknak, és mindazoknak, akik játékvezetőként segítettek „levezényelni” a mérkőzéseket, név szerint Kocsmáros Andrásnak, Tömöri Györgynek és Benyusz Kendének.

A villámtorna résztvevői

Fotós: Szervezők

Balogh Attila először vett részt a mostanihoz hasonló S.Z.I.K.E.-rendezvényen, mert, mint azt lapunknak elmondta, a tornák időpontja mindig ütközött valamivel. A Csenger VKC elnöke most elkísérte a csengeri női csapatot Nyírpazonyba, és hát ha lúd, legyen kövér alapon szerelést is öltött, és az Ópályi csapatában pályára is lépett.

– Négy év után játszottam újra mérkőzést. Ahogyan a csajoknak fogalmaztam, olyannak éreztem magam, mint a Csillagok háborújában azok a bizonyos birodalmi lépegetők...Viszont a mozgás és a játék nagyon jól esett – értékelte röviden saját teljesítményét Balogh Attila. Elmondta, csapata egy szoros találkozón egyetlen találattal maradt alul a Tiszavasvári ellenében, a nemrég alakult nyíregyházi női csapatot pedig viszonylag könnyedén legyőzték. Velük kapcsolatban Balogh Attila külön kihangsúlyozta, milyen remek viszonyba került a két egyesület, nemrégiben például a megyeszékhelyen egy edzőmecset is lejátszottak egymás közt.

És hogy az amatőr kézilabdának milyen szépségei is vannak, ahhoz egy másik adalék. A csengeri elnök elárulta, Nyírpazonyban Czibere Evelin együtt játszhatott édesanyjával, amit igazán jó érzés volt látni.

– Köszönjük a meghívást a SZ.I.K.E.-nek, nagyon profi volt a szervezés, volt étel, ital és mi szem-szájnak ingere, zene, jó hangulat, nosztalgikus beszélgetések. Szóljon erről a megyei kézilabda! – zárta a Csenger VKC elnöke, Balogh Attila.

Tarnavölgyi Gergely