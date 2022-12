Érdekes őszt tudhat maga mögött a Nyírbátor, amely idegenben kétszer annyi pontot és két és félszer annyi gólt szerzett, mint odahaza. Többek között ennek is köszönhető a stabil középmezőnybeli helye.

Időre van még szükségük

– Négy új igazolásunk volt a nyáron, miközben hárman távoztak. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy próbáljunk meg a múlt évi teljesítményünknél egy kicsit előrébb helyezkedni a tabellán, ez egyelőre nem sikerült, hisz pont ugyanott vagyunk. Többen is sérülésből tértek vissza, éppen ezért időre van még szükségünk ahhoz, hogy teljes mértékben összeszokjon a társaság – kezdte mondandóját Erdei Zoltán játékos-edző.

Első öt mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg a csapat, s bár ezt követően voltak jobb periódusai, a középmezőnyből nem sikerült elmozdulnia.

– Csalódásként éltem meg a mátészalkai hozzáállásunkat, azon a meccsen teljesen úgy éreztem, hogy akaratgyenge játékot mutattunk, ráadásul hazai pályán. Persze ezen kívül is voltak gyengébb összecsapásaink, de ez nagyon fájó vereség volt. Ellenben pozitívan értékelem a Vásárosnamény elleni sikerünket, ahol elég kevesen voltunk hadra foghatók, ennek ellenére jó játékkal, 2–0-ra nyertünk. Az egész őszi idényre igaz, hogy amikor győztünk, akkor csapatként arattunk sikert, amikor veszítettünk, akkor pedig ugyanúgy csapatként maradtunk alul. Soha nem volt olyan, hogy egy-egy ember rossz teljesítményén ment volna el a mérkőzés – zárta gondolatait a még játékosként is aktív tréner, aki maga is három találattal vette ki a részét a góltermésből.

Ismert a felkészülés programja

A klub egy kapus igazolását tervezi, melyet még a januári időszak kezdete előtt szeretne nyélbe ütni. Nem mellékesen Nyírbátor lesz az egyik helyszíne a január 14-én kezdődő, műfüves Cipőraktár Kupának, melyet követően már a nagy pályás meccseik is le vannak kötve, így a csapat felkészülési programja összeállt.