A Kisvárda Master Good SE első osztályú női ifjúsági csapat a közelmúltban a listavezető Debrecen elleni döntetlennel fejezte be az ide esztendőt. Dévényi János csapata tizennyolc pontot gyűjtve a negyedik helyről várhatja a folytatást. A vezetőedző joggal elégedett övéi teljesítményével.

– Elég sok játékosunk távozott a nyáron, ezért arra számítottam, hogy ebben a szezonban szerényebb teljesítményre leszünk képesek. A lányok azonban rám cáfoltak és remek teljesítményt nyújtottak a félszezonban – kezdte értékelését Dévényi János. – Az elején ez még nem látszott, nem várt vereséget szenvedtünk Orosházán, aztán a csapat összekapta magát és sorban aratta a győzelmeket. Összesen három vereséggel hoztuk le az őszt, és ami a csapat erejét mutatja, hogy egyik sem volt négy gólnál nagyobb különbségű. Külön ki kell emelnem, hogy az ismert helyzet miatt novemberben és december elején öt és fél hét alatt hét bajnoki meccs mellett három diákolimpia mérkőzést játszottak a lányok. Ebben a sűrű programban is remekül helytálltak. Figyelemre méltó a Ferencváros és a Debrecen elleni döntetlenünk, amelyekben benne volt a győzelem lehetősége is. Teljesítményünk értékét az is növeli, hogy szinte nem volt olyan mérkőzésünk, amelyen teljes kerettel tudtunk volna kiállni – zárta Dévényi János.

A csapat már a jól megérdemelt pihenőjét tölti, január 9-én folytatják a munkát, első mérkőzésüket pedig január 29-én az MTK vendégeként játsszák.