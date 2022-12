A Nyírbátor megyei rangadón aratott győzelem után nagy önbizalommal készülhetett a csütörtök esti bajnoki folytatásra. Így sem esélyesként lépett pályára Berettyóújfaluban, de az újonc nem feltartott kezekkel érkezett, elvégre a Nyíregyházának is sikerült nyernie a négyszeres bajnok otthonában.

A bátoriak nem vallottak szégyent, 1–0-s első félidő után sokáig nyílt volt meccs, az MVFC az utolsó öt percben tudta lezárni a találkozót.

– Az eltervezett taktika védekezésben működött, hiszen a tizenhetedik percben kaptuk az első gólt – értékelt Baksa Csaba vezetőedző. – Nekünk is voltak helyzeteink, igaz, a hazaiaknak sokkal több. A mérkőzés második félidejében, azon belül is az utolsó öt percre már elfáradtunk. Örülök, hogy sikerült minél tovább mérkőzésben maradni, rendesen megnehezítettük a Berettyóújfalu dolgát. Kis szerencsével pontot is szerezhettünk volna.

A csapat január harmadikán munkába áll, majd hatodikán már a Tiszaföldvár vendégeként játszik Magyar Kupa-meccset. Információink szerint a folytatásban új játékosok is pályára léphetnek a bátori együttes tagjaként.

Futsal: NB I., 16. forduló

Eredmények: MVFC Berettyóújfalu–Nyírbátori SC 3–0, Veszprém–ELTE-BEAC 7–2, Magyar Futsal Akadémia–Újpest 1–5, Kecskemét–DEAC 6–4, Rubeola–Aramis 5–4. December 8-án játszották: A’ Studió Futsal Nyíregyháza–Haladás 2–4.

A bajnokság állása

1. Haladás 17 13 2 2 93-32 41

2. Veszprém 17 13 2 2 73-35 41

3. Kecskemét 17 12 2 3 81-41 38

4. Berettyóújfalu 17 12 – 5 70-49 36

5. Aramis 17 11 1 5 70-47 34

6. DEAC 17 9 5 3 78-36 32

7. Újpest 17 7 2 8 61-59 23

8. Nyíregyháza 17 5 – 12 46-74 15

9. MFA 17 5 – 12 32-75 15

10. Nyírbátor 17 3 1 1340-84 10

11. Rubeola 17 2 2 13 33-88 8

12. ELTE-BEAC 17 1 1 15 31-88 4