Szombaton véget ért a nagy pofonosztás a miskolci egyetem csarnokában. Itt rendezték a 99. Papp László felnőtt ökölvívó-bajnokságot. A Nyíregyházi VSC színeit öten képviselték, az eredmény három érem, mind más színű. Kovács Richárd (64,5 kg) megvédte bajnoki címét. Beri Kevin (85 kg) a dobogó második, míg Petrimán Milán (67 kg) a harmadik fokára állhatott. Kovács Tamásnak (64,5 kg) és Petrimán Patriknak (75 kg) most nem jutott érem.

Ricsinek ez az ötödik felnőtt bajnoki címe Fotó: mösz

– Hosszú és tartalmas bajnokság volt, a srácok tizenhárom mérkőzésen léptek szorítóba, kilencet megnyertek, négyet elveszítettek – kezdte a bajnokság értékelését Nagy Lajos edző, akinek a munkáját Kassai Ignác segítette. – Ricsi négy meccset hozott, kiegyenlített formában bunyózott, nem volt megingása, a döntőben is simán nyert Énekes Dominik, a fiatal és tehetséges honvédos ellen.

– Kevin az elődöntőben megsérült az összefejelések miatt. Nagyon akart döntőzni, ezért is bólintottam rá, mert reggel még nagyon kétséges volt az indulása.

Kevin szemöldöke nem bírta ki a döntőt

A versenyorvos nem is akarta engedni, végül abban maradtunk, hogy ha ismét vérezni kezd a szemöldöke, akkor nem engedi tovább a válogatott és címvédő Tallósi Péter (Vasas) ellen. Az első menet végén már vérzetti, ám én ezt a szünetben lerendeztem a szorítósarokban. A második menetben aztán sajnos megállította az orvos. Nagyon zavarta a sérülés, meg is volt dagadva, nem nagyon látott, a második menet után le is vettem volna. Fiatal számára még nagyon zavaró tényezők voltak. Maximálisan elégedett vagyok, hiszen az elődöntőt sérülten hozta. Az nagyon férfias munka volt, mondtam is neki a meccs után, hogy most lettél férfi!

– Milán egy erős hazai versenyzőt győzött le, aztán jött a régi riválisa, Buza Rafael (Fitt-Box), aki aznap jobb volt, és végül ő szerezte meg az aranyérmet, mert a döntőben legyőzte Fodor Milánt.

– Patrik nyert egy meccset, a nagy ütő Hegyi Barnabást (VSC) búcsúztatta remek teljesítménnyel. Aztán az újpesti Diószegi Barnabás következett. A kellemetlen balkezes ellenfele felülmúlta, nem tudott vele mit kezdeni, és megosztott pontozásban alulmaradt.

– Tamás Száraz Gergő, egy ügyes volt kick-boxos ellen nagyon ráfeszült, nagyon akart, és végül kibokszolta. Egy párszor megcsípte ellenfelét, de nem tudta kihasználni a nagy lehetőségeket, így búcsúzott.

– Összességében eredményes bajnokságot zártunk. Ugyanúgy három érmet szereztünk, mint tavaly. Ez már mutat valamit, nem csak úgy beesnek ezek az érmek – így Nagy Lajos. ML