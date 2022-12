Sokáig kérdéses volt, hogy a futsal hazai élvonalában pontosan hány csapat képviselheti a megyénket. A nyíregyháziak júniusban kiharcolták a feljutást az NB II.-ből, ugyanakkor az első osztályú Nyírgyulaj indulása anyagi problémák miatt kérdésessé vált. A gyulaji egyesület végül megszűnt, helyén viszont a Nyírbátori SC benevezhetett az NB I.-be.

A hosszan tartó bizonytalanság ellenére is sikerült megerősíteni a bátori keretet, ám a felkészülés ütemezése így sem volt ideális. Az első meccsen ez nem látszott, Siska Gergőék legyőzték a Rubeolát, a következő nyolc mérkőzését viszont elveszítette a bátori alakulat. Novembertől már egyre jobb meccseket játszott az együttes, így már közelebb van a nyolcadik Nyíregyházához, mint az utolsó ELTE-BEAC-hoz.

– Nehezen indult a szezonunk, ami részben arra is fogható, hogy az NB I.-es bajnoki mezőny kialakításakor nagyon a végén kerültünk képbe – emlékezett vissza a csapatot irányító Baksa Csaba. – Mostanában sikerült a csapatnak kiegyenesedni, sajnáljuk, hogy pont most van leállás, mert épp elkezdett működni minden. Amikor egymásért tudtunk dolgozni, kisegítettük a másikat, akkor ment jól a csapatnak. Hat-hét játékosunk nyár óta futsalozik, még mindig sok munka vár ránk, elsősorban a védekezést kell megtanulni, mert ennek a szakágnak az az alapja. Vannak rutinos játékosaink is, de például Faragó Lajos a bajnokság első felében több hónapra kidőlt, illetve Orosz Dániel – aki alapembere lett volna a csapatnak – nyáron súlyos sérülést szenvedett, az egész szezont ki kell hagynia, jelenleg másodedzőként segíti a gárdát. Az azért elmondható, hogy az első sortól többet várok, a rutinos játékosoknak kellene dominálni és a fiatalokat felhúzni.

A bátoriak még öt mérkőzést játszanak az alapszakaszban, majd az alsóházban kell biztosítaniuk a bennmaradást.

– A hátralévő időszakban egyértelmű a célunk: szeretnénk, hogy Nyírbátornak a következő idényben is NB I.-es csapata legyen. Szeretnénk továbbá a fiatalokat is még jobban beépíteni. Itt hadd mondjam el azt is, hogy köszönjük a támogatók és szurkolók segítségét! Örülünk, hogy sokan kijárnak a meccseinkre és buzdítják a csapatot – tette hozzá a tréner.

A Nyírbátor január 6-án a Tiszaföldvár vendégeként lép pályára a Magyar Kupában. Baksa Csaba elmondta, hogy az új év első edzésén már lesznek új arcok is a csapatban.

Futsal: NB I.

A Nyírbátori SC mérlege

10. hely 17 3 1 13 40-84 10

Házi góllista. 16 gólos: Szentes Bíró Tamás. 8 gólos: Szabó Steven. 4 gólos: Csoma Alpár, Siska Gergő. 2 gólos: Faragó Lajos, Szőcs László. 1 gólos: Hadházi Sándor, Kerekes Mihály, Lakatos László.