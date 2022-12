Elérkezett az év vége, ami mindenki számára jó alkalom arra, hogy összegezze az elmúlt tizenkét hónapot és esetleg új célokat fogalmazzon meg a következő esztendőre. Három sportolók kértünk meg arra, hogy értékelje a 2022-es évét és árulja, hogyan várja 2023-at.

– Ez az év olyan volt, mint egy hullámvasút: egyszer fent, aztán lent – kezdte Lászlop Alexandra, a Fatum-Nyíregyháza röplabdacsapat centere. – Most már úgy látom, hogy minden a helyére került, ebből fogunk tudni építkezni. A Balatonfüred elleni hazai kupameccset mondanám legemlékezetesebbnek mérkőzésünknek még az előző szezonból. Mentálisan kemény hetünk volt, Pampuch Csabi irányította a csapatot, aki nagyon büszke volt ránk. Az ilyen pillanatokért imádom ezt a sportot!

– Nem igazán szoktam fogadalmakat tenni, úgy gondolom, hogy a változás elhatározás kérdése – folytatta a röplabdázó. – Ha szeretnék valamiben változni, akkor ne egy fogadalom miatt tegyem, hanem magam miatt, mert én akarok változtatni! Ami a következő évet illeti, Tomás kezei alatt minél többet szeretnék fejlődni, illetve az a célom, hogy 2023-ban éremmel a nyakunkban végezzünk a bajnokságban és a Magyar Kupában is.

Vida Kristopher

Forrás: kisvardafc.hu

A labdarúgó Vida Kristopher augusztus elején szerződött a Kisvárda Master Goodhoz. Közel tíz év légióskodás után tért haza Magyarországra, a szabolcsiaknál mutatkozott be az NB I.-be. A bajnokságban idáig kevesebb lehetőséget kapott, ám reményei szerint sikeres téli felkészülés után megmutathatja, mire is képes.

– Kicsit zűrös volt az év – mondta el a 27 éves futballista. – Hiába alakult jobban 2021 vége Lengyelországban, 2022 eleje nem úgy kezdődött, ahogy terveztem, kevés játéklehetőséget kaptam. Onnantól már tervben volt, hogy otthagyjam Lengyelországot. Nyáron végbement a klubváltás, ami nem volt könnyű menet, de szerencsére összejött, örülök, hogy sikerült Kisvárdára igazolnom. Nyártól kezdve a célom, hogy felépítsem magamat újra. Úgy gondolom, jó úton haladok, januártól újra magamat akarom adni, próbálom azt az énemet hozni, ami Lengyelország előtt jellemző volt rám.

A Nyíregyházi Sportcentrum 16 éves úszójának, Barna Biankának is fontos volt a 2022-es esztendő.

Barna Bianka

Fotós: Dodó Ferenc

– Elsősorban az ifjúsági Európa-bajnokság és az ifi világbajnokság miatt volt emlékezetes az év – összegzett a tehetséges sportoló. – Az Eb-n második helyezést értünk el a 4x100-as női vegyes váltóval, ezzel az eredménnyel kvalifikáltunk a világbajnokságra, amin igaz, csak negyedikek lettünk, de az utolsó napon már fáradtak voltunk, ezért ezt sem tartom rossz teljesítménynek. A 4x100-as mix vegyes váltóval másodikként értünk be, de kizártak minket szabálytalan váltás miatt, jó tapasztalatszerzés volt ez a verseny is. Ezek mellett év elején az országos bajnokságon sikerült megszereznem az első érmemet, ami jó motivációt ad a folytatásra. Ha nem is fogadalmat teszek újévkor, mindig motivál, hogy jövőre még jobban teljesítsek.

– A következő évben a felnőtt bajnokság lesz a kvalifikációs verseny az Eb-re, emiatt is szeretnék ott mindenképpen jól úszni, majd ha sikerül a kvalifikáció, az Európa-bajnokságon is szeretnék döntőzni, esetleg érmet is szerezni – fogalmazta meg célját Barna Bianka.

Mi csak annyit teszünk ehhez hozzá, hogy sikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek!